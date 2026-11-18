La inversión en Chile cayó 6,7% en el tercer trimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior, según las Cuentas Nacionales publicadas este miércoles por el Banco Central.

El retroceso de la formación bruta de capital fijo, que el Gobierno ha puesto como el motor de la recuperación económica, contribuyó a que el Producto Interno Bruto (PIB) cayera 1,1% en el período.

La caída de la inversión se explicó principalmente por el componente de maquinaria y equipos, que retrocedió 10,1% anual. Según el Banco Central, se registraron menores compras de equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria de uso industrial y buses y camiones.

El resultado contrasta con el fuerte dinamismo que mostraba ese componente a fines del año pasado, cuando creció 22,4% en el tercer trimestre y 22,9% en el cuarto trimestre de 2025.

Inversión en construcción y obras cae por tercer trimestre consecutivo

La construcción y otras obras, en tanto, cayeron 4,1%, su tercer retroceso consecutivo en el año, tras bajas de 0,9% en el primer trimestre y de 2,3% en el segundo. La caída se asoció a una menor inversión en obras de ingeniería, en gran parte por el término de proyectos mineros y sanitarios.

El dato llega en medio de la apuesta del Gobierno por la inversión como principal impulso para la economía. La semana pasada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó la cartera de proyectos en carpeta: “Tenemos el más grande stock de proyectos de inversión que ha tenido nunca Chile en los últimos 10 años, casi 100.000 millones de dólares”.

Considerando también la variación de existencias, que registró una menor acumulación de productos mineros, la formación bruta de capital total retrocedió 7,4% en el trimestre.

La debilidad de la inversión se reflejó también en la actividad de la construcción, que cayó 5% en el trimestre. Según el Banco Central, retrocedieron todos sus componentes, con la principal incidencia en las obras de ingeniería, mientras que la edificación cayó tanto en el segmento habitacional como en el no habitacional.

Minería cae 14,7% y arrastra al PIB del tercer trimestre

Desde la perspectiva del origen, el principal factor detrás de la caída del PIB fue la minería, que se contrajo 14,7% anual. En términos desestacionalizados, la actividad minera retrocedió 12,9% respecto del trimestre anterior.

El resto de la economía, en cambio, creció 1%, impulsado por las actividades agropecuario-silvícolas, que avanzaron 10,2%, el comercio, con un alza de 2,2%, y el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, que creció 6%.

A la baja, además de la minería y la construcción, destacaron restaurantes y hoteles, con una caída de 1,6%, la administración pública, con un retroceso de 0,7%, y los servicios empresariales, con una baja de 0,6%.

Consumo de los hogares registra tercera desaceleración consecutiva

Por el lado del consumo, el gasto de los hogares creció 0,7% anual, lo que marca su tercera desaceleración consecutiva, tras alzas de 2,5% en el primer trimestre y de 1,1% en el segundo.

El resultado se explicó principalmente por el consumo de bienes no durables, con un mayor gasto en alimentos y vestuario, en parte compensado por menores compras de combustibles.

Los bienes durables crecieron 1,5%, impulsados por teléfonos móviles y electrodomésticos, mientras que los servicios avanzaron apenas 0,5%, con caídas en restaurantes y hoteles, esparcimiento y transporte.

El consumo de gobierno, en tanto, creció 2,1% por un mayor gasto en salud, aunque los servicios de educación retrocedieron por la suspensión parcial de clases debido a condiciones climáticas adversas en algunas regiones. Con ello, la demanda interna en su conjunto cayó 1,1% en el período.

Exportaciones e importaciones también retroceden

En el comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios retrocedieron 0,6%, principalmente por menores envíos de cobre y un menor gasto en turismo. Las importaciones, en tanto, cayeron 0,4%, con menores internaciones de maquinaria de uso industrial y vestuario, por lo que el efecto neto en la actividad fue nulo.

En términos desestacionalizados, el PIB cayó 1,8% respecto del trimestre anterior, mientras que el PIB no minero retrocedió 0,2% en esa comparación. El ingreso nacional bruto disponible real, en tanto, bajó 0,3%, una caída menor que la del PIB gracias a la mejora en los términos de intercambio.

El ahorro nacional, por su parte, bajó a 20,6% del PIB, su nivel más bajo en los últimos siete trimestres, mientras que el ahorro externo, equivalente al déficit en cuenta corriente, llegó a 2,4% del PIB.

Por último, el Banco Central revisó las cifras de los trimestres anteriores. El crecimiento del segundo trimestre se corrigió al alza, de -0,2% a 0%, y el del primero se ajustó a la baja, de -0,3% a -0,4%. Además, el resultado del tercer trimestre fue tres décimas peor que el cierre preliminar del Imacec, que había anotado una caída de 0,8%.