Nvidia reportó este martes ingresos por US$ 115.800 millones en el tercer trimestre de su año fiscal 2027, un alza de 103% respecto del mismo período del año anterior y de 20% frente al trimestre previo.

Este se trata del primer reporte de la compañía desde la salida de Jensen Huang como director ejecutivo, y la cifra superó los US$ 109.300 millones que esperaba el mercado.

El principal impulso vino del negocio de centros de datos, que generó ingresos por US$ 107.600 millones, un 110% más que hace un año y 21% más que en el trimestre anterior. Con ello, este segmento ya representa cerca del 93% de las ventas de la compañía.

El negocio de computación en el borde (edge computing), que incluye los chips para videojuegos, computadores y automóviles, sumó US$ 8.200 millones, con un alza anual de 42%.

Nvidia supera las expectativas de utilidades y proyecta mayores ingresos

La utilidad neta llegó a US$ 65.300 millones, un 105% más que hace un año, mientras que la utilidad por acción ajustada alcanzó US$ 2,68, por sobre los US$ 2,47 que proyectaban los analistas. El margen bruto ajustado, en tanto, se ubicó en 74,9%, frente al 73,5% del mismo trimestre de 2025.

Para el cuarto trimestre, Nvidia proyecta ingresos de US$ 130.000 millones, con un margen de 3% hacia arriba o hacia abajo, por sobre los cerca de US$ 125.000 millones que estimaba el mercado. La compañía precisó que esa proyección incluye una semana adicional de operaciones y que no considera ingresos por chips para centros de datos en China.

Sin embargo, la empresa anticipa una baja en su rentabilidad. Nvidia espera un margen bruto de entre 71% y 72% para el próximo trimestre, y gastos operativos de unos US$ 11.000 millones, frente a los US$ 9.200 millones del período.

En su primer reporte como directora ejecutiva interina, Colette Kress destacó el avance de Vera Rubin, la nueva arquitectura de chips de la compañía, que comenzó a enviarse a clientes como CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure y Oracle. Según la empresa, se trata del lanzamiento de producto más rápido de su historia.

Durante el trimestre, Nvidia destinó además US$ 28.100 millones a recompras de acciones y dividendos, y mantiene una autorización de recompra por cerca de US$ 227.300 millones.

Analistas destacan resultados del negocio de inteligencia artificial

Para Agustín Vargas, analista de mercado de Capitaria, los resultados de los centros de datos responden a la principal duda que venía castigando a la acción, que era si las grandes tecnológicas seguirían invirtiendo en infraestructura de inteligencia artificial (IA) al mismo ritmo.

“Nvidia entregó una señal clara de que el negocio de la inteligencia artificial sigue intacto, aun en medio de su crisis de liderazgo”, afirmó.

El analista advirtió, eso sí, que el mercado estará atento a la presión sobre los márgenes y a la transición en el mando de la compañía, mientras no se defina un sucesor permanente.

En la misma línea, Felipe Oyarzún, analista de mercados de XTB, señaló que la proyección del cuarto trimestre incluye una semana adicional y viene acompañada de márgenes más bajos. “El principal desafío será mantener este ritmo de crecimiento sin que sus costos terminen afectando demasiado la rentabilidad”, sostuvo.

Hacia la tarde, la acción caía 2,27%, a US$ 151,93. Abrió con un alza, en US$ 159,19, y llegó a un máximo de US$ 159,66, pero luego revirtió las ganancias. El cierre del martes fue de US$ 155,46.