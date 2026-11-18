Las víctimas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes aumentaron un 73% entre 2022 y 2024 en Chile, pasando de 979 a 1.691, según cifras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez.

El mayor incremento se registró en los delitos de facilitación y/o promoción de la explotación sexual, cuyas víctimas pasaron de 359 a 687. Además, el 90% de las víctimas corresponde a niñas y adolescentes, principalmente de entre 14 y 17 años.

En 2024, Valparaíso (177) y la Región Metropolitana (166) encabezaron las cifras absolutas de víctimas de delitos de obtención y facilitación, mientras que las tasas más altas se registraron en Magallanes, Ñuble, Los Ríos, Atacama y Valparaíso.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, llamó a denunciar estos delitos y señaló que “esto a ido aumentando en nuestro país, tenemos que ser conscientes de que todos tenemos un rol para poder frenarlo”.

Por su parte, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, advirtió sobre la vinculación de algunas redes de explotación sexual con organizaciones dedicadas a la extorsión. Además, informó que el Ejecutivo ingresó un proyecto para reforzar la seguridad en residencias amenazadas por estas redes y que espera terminar con las listas de espera para la atención de víctimas a partir de enero.