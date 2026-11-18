Una serie de incidentes protagonizados por encapuchados con overoles blancos se registró este miércoles en el Liceo 7 José Toribio Medina de Ñuñoa, donde la municipalidad reportó el incendio de una sala de clases, lanzamiento de bombas molotov y destrozos en el exterior del establecimiento.

De acuerdo a lo informado por distintos medios, al menos 40 personas participaron en los desórdenes, entre ellas una decena de sujetos vestidos con overoles, quienes lanzaron fuegos artificiales contra funcionarios de Carabineros.

Los hechos se concentraron en las inmediaciones del establecimiento, ubicado en calle Carmen Covarrubias, y provocaron interrupciones del tránsito en avenida Irarrázaval.

La Municipalidad de Ñuñoa confirmó que los incidentes incluyeron “overoles blancos, lanzamiento de bombas molotov, destrozos en avenida Irarrázaval y el incendio de una sala de clases”.

Sichel condena incidentes en Liceo 7 de Ñuñoa

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, denunció lo ocurrido mediante su cuenta de X, donde compartió registros de los incidentes y cuestionó las consecuencias para la comunidad educativa.

El jefe comunal vinculó sus críticas con la controversia por el traspaso de establecimientos municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), luego de que parlamentarios de oposición presentaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

“Hoy aparecen después de meses overoles blancos cometiendo desmanes e impidiendo las clases en un liceo de la comuna”, sostuvo.

En esa línea, acusó que existen sectores que “ven la educación pública como un objetivo político, no como una prioridad social”.

“Sectores extremos que juegan con la vulnerabilidad y fragilidad de las personas”, agregó, antes de calificar los hechos como “una vergüenza”.

Ayer presentan requerimiento que hace inviable lo que el congreso decidió: que Ñuñoa pida la suspensión del traspaso de sus colegios al Slep. Hoy aparecen después de meses overoles blancos cometiendo desmanes e impidiendo las clases en un liceo de la comuna. Ven la educación pública como un objetivo político, no como una prioridad social. Sectores extremos que juegan con la vulnerabilidad y fragilidad de las personas. Pura élite que juega a la revolución y usa a quienes más necesitan de la educación, manteniéndolos en la incertidumbre y sin clases. Una vergüenza. — Sebastián Sichel (@sebastiansichel) November 18, 2026

Las declaraciones del alcalde se producen en medio de su rechazo al requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional, que busca impugnar disposiciones que permitirían a determinadas municipalidades solicitar la postergación del traspaso de sus establecimientos a los SLEP.

Sin embargo, hasta ahora no se han establecido antecedentes que vinculen directamente dicho recurso judicial con los responsables de los incidentes.

Los desórdenes también provocaron alteraciones en la circulación vehicular de la comuna.

Según informó TransporteInforma de la Región Metropolitana, durante la mañana se dispuso la suspensión del tránsito en ambos sentidos de avenida Irarrázaval, entre Manuel Montt y Antonio Varas.

Para quienes se desplazaban hacia el oriente, la autoridad recomendó utilizar Dublé Almeyda como vía alternativa.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas o lesionadas a raíz de los incidentes.