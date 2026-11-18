Los diputados de la UDI, Cristóbal Martínez y Omar Sabat, integrantes de las comisiones de Ciencias y Defensa, respectivamente, solicitaron a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y al Ministerio de Seguridad convocar a una reunión extraordinaria para analizar eventuales amenazas que podrían afectar a Chile debido a los “reiterados ataques informáticos que se han registrado en distintas partes del mundo durante este mes”.

A nivel mundial, recientemente cerca de 180 sitios web pertenecientes a empresas como Zoom, Ikea o CNN Internacional fueron afectados por un ciberataque.

En esa línea, los gremialistas expresaron su preocupación por casos que han ocurrido en Chile, “como el ataque al Hospital Clínico de la Universidad de Chile que afectó a su plataforma de agendamiento de horas médicas, o la vulneración que sufrió en agosto de este año una planta eléctrica en el norte de Chile, que obligó a desconectarla del Sistema Eléctrico Nacional”.

Ante ello, los parlamentarios afirmaron que es “escencial” que organismos como la ANCI, el Ministerio de Seguridad y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) se puedan reunir no solo para anticiparse a eventuales ataques cibernéticos, sino que también para revisar medidas de prevención y respuesta existentes.

Así, señalaron que los ataques informáticos “dejaron de ser un problema lejano o meramente tecnológico y hoy representan una amenaza real para la seguridad de todos los países y la vida de millones de personas”.

“Un ataque a gran escala podría paralizar hospitales, afectar el suministro eléctrico y las comunicaciones, comprometer los sistemas bancarios o interrumpir servicios públicos esenciales. Y, lamentablemente, no podemos asumir que en Chile estamos al margen de estas amenazas ni esperar a enfrentar una emergencia de gran magnitud para recién evaluar si contamos con la preparación necesaria”, advirtieron.

Martínez y Sabat dijeron que están evaluando pedir una sesión especial de la Comisión de Ciencia para abordar en profundidad los riesgos de un posible ciberataque.

“Los ciberataques también son un asunto de seguridad nacional, por lo que requieren coordinación, planificación y respuestas oportunas de parte del Estado“, profundizaron, añadiendo que “lo más responsable es reunir ahora a las instituciones competentes, evaluar nuestros sistemas de protección y adoptar todas las medidas que sean necesarias para resguardar la seguridad de nuestro país. No podemos esperar a que ocurra una emergencia para después lamentarnos por no haber actuado a tiempo, sabiendo que pudimos anticiparnos a estas amenazas”.