El precio del cobre se desplomó este miércoles 3,6% en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y cerró en US$ 5,78 por libra, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Se trata de su menor nivel desde el 10 de abril y de su séptima caída consecutiva.

El metal se cotizó en US$ 5,78 por libra, equivalentes a US$ 12.750 por tonelada, frente a los US$ 6,00 por libra de la jornada anterior. Es la mayor caída diaria desde el 19 de marzo, cuando el precio retrocedió 5,4%.

Con este resultado, el cobre acumula una baja de 14,1% desde su máximo histórico, alcanzado el 17 de agosto, cuando cerró en US$ 6,74 por libra (US$ 14.850 por tonelada). Desde el peak más reciente, del 28 de octubre, el retroceso llega a 13,1%.

La corrección se aceleró en noviembre. El precio comenzó el mes en torno a US$ 6,52 por libra y desde el 10 de noviembre no ha registrado ninguna alza. Así, el promedio de lo que va del mes cayó a US$ 6,26 por libra, frente a los US$ 6,59 de octubre, el mes con el promedio más alto del año.

NEGOCIOS El cobre cae 14,1% desde su máximo histórico de agosto Precio contado diario del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, en dólares por libra, entre el 17 de agosto y el 18 de noviembre de 2026. Máximo histórico US$ 6,74 17 de agosto Hoy US$ 5,78 18 de noviembre En el día −3,6% Desde el máximo −14,1% 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 Máx. US$ 6,74

17 ago Hoy US$ 5,78

18 nov ago sep oct nov Fuente: Cochilco. Elaboración: CNN Chile.

Dólar fuerte y dudas sobre la inteligencia artificial presionan al cobre

El principal factor detrás de la caída ha sido la fortaleza del dólar, que se ubica en su nivel más alto en 19 meses. Una divisa estadounidense más fuerte encarece las materias primas para los compradores que usan otras monedas, y el alza se ha visto impulsada por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a subir las tasas de interés, tras declaraciones de varios de sus miembros.

A eso se suman las dudas sobre la inversión en inteligencia artificial (IA), que había sido uno de los motores del alza del cobre durante el año por la demanda de los centros de datos y las redes eléctricas. Las ventas en las acciones tecnológicas de las últimas semanas han trasladado esa incertidumbre al metal, y en la sesión de este miércoles el cobre no se estabilizó pese a los resultados de Nvidia, que superaron las expectativas del mercado.

Otro factor de presión ha sido China, el mayor consumidor de cobre del mundo. Los datos de octubre mostraron una producción industrial y un consumo más débiles de lo esperado, y la tensión comercial sumó un nuevo capítulo luego de que Estados Unidos anunciara nuevas restricciones al acceso chino a chips avanzados de IA.

Según operadores del mercado, la ruptura de niveles técnicos relevantes, como la barrera de los US$ 6 por libra, que el metal perdió este martes, también aceleró las ventas en los últimos días.

Inventarios y demanda física muestran señales contrapuestas

La caída no fue exclusiva del cobre. En la Bolsa de Nueva York (Comex), el metal para entrega en noviembre cerró el martes en US$ 5,98 por libra, y en la Bolsa de Futuros de Shanghái el contrato más negociado bajó cerca de 3,4% este miércoles. En Londres, el estaño también registró una fuerte caída.

Sin embargo, la demanda física sigue mostrando señales de firmeza. La prima que pagan los compradores chinos por el cobre importado en el puerto de Yangshan subió a un récord de US$ 360 por tonelada, y los inventarios en las bolsas de Shanghái cubren menos de un día de consumo del país. Los inventarios en la bolsa de Shanghái cayeron 18,33% en la última semana, hasta 27.642 toneladas.

En cambio, en Londres las existencias han aumentado. Los inventarios de la LME llegaron este miércoles a 327.400 toneladas, frente a las 232.175 toneladas que registraban el 19 de octubre, un alza de 41% en un mes.

Pese a la corrección, el precio todavía se mantiene en niveles elevados en perspectiva histórica. El promedio del año llega a US$ 6,15 por libra, 39,28% más que a igual fecha de 2025, aunque el precio actual ya se ubica 6% por debajo de ese promedio.

Para Chile, el retroceso llega en un momento complejo. La producción de cobre del país cayó 8,5% entre enero y septiembre, según Cochilco, y la minería fue el principal factor detrás de la caída de 1,1% del PIB en el tercer trimestre, informada este miércoles por el Banco Central.