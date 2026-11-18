El Gobierno presentó este miércoles 13 indicaciones y un protocolo de acuerdo para destrabar la discusión del Presupuesto de Salud 2027, con nuevos compromisos de financiamiento para tratamientos de alto costo, atención primaria y medidas destinadas a reducir las listas de espera.

La propuesta del Ministerio de Hacienda recoge planteamientos de senadores de oposición y contempla una inyección adicional de $28.207 millones para la Ley Ricarte Soto, que financia diagnósticos y tratamientos de alto costo para enfermedades que cumplen los requisitos establecidos por la normativa.

Los recursos buscan asegurar la continuidad de las prestaciones para los beneficiarios actuales y permitir la incorporación de nuevos pacientes que cumplan las condiciones de cobertura.

El Ejecutivo también propuso conformar una mesa de trabajo para revisar la situación financiera de este mecanismo, cuyo financiamiento había generado preocupación durante la tramitación del proyecto.

Los cambios propuestos para la atención primaria

Otro de los principales compromisos apunta a modificar el financiamiento de programas de atención primaria de salud, mediante su incorporación al sistema de asignación per cápita, que distribuye recursos según la población inscrita en los establecimientos municipales.

La medida considera programas como Cuidados Paliativos Universales, Adultos Mayores Autovalentes, Atención Integral y Salud Bucal.

Según los antecedentes de la propuesta, el ajuste contempla un incremento neto de $212 en el financiamiento per cápita, equivalente a $44.802 millones en recursos.

Además, el Gobierno comprometió una disposición para permitir que los municipios mantengan durante 2027 las contrataciones a honorarios asociadas a estos programas.

Las indicaciones también abordan las listas de espera de prestaciones no incluidas en las Garantías Explícitas en Salud (No GES).

Para ello, el Ejecutivo propuso incorporar una glosa que obligue a los servicios de salud a establecer criterios de priorización clínica para los pacientes que lleven más de un año a la espera de atención.

La propuesta considera, además, una mesa de seguimiento para supervisar la gestión de estas listas y evaluar los avances en su reducción.

En materia de tratamientos, se incorporó una exigencia para que los hospitales de alta complejidad mantengan disponibles los medicamentos establecidos para pacientes con endometriosis.

Las nuevas indicaciones se presentan en medio de las negociaciones entre el Ejecutivo y el Senado para avanzar en la aprobación de la partida de Salud, cuyo presupuesto inicial para 2027 supera los $18,3 billones, un aumento de 4,7% respecto de 2026.

Las modificaciones propuestas deberán continuar su tramitación legislativa antes de quedar incorporadas definitivamente en la Ley de Presupuestos.