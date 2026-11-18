(CNN) – El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, informó a los legisladores que las recientes interrupciones en los servicios de organizaciones privadas y gubernamentales —incluida la Agencia de Seguridad Nacional— son incidentes inconexos, provocados por actualizaciones técnicas de los sistemas, y “no un ataque coordinado o patrocinado por un Estado”.

“Entiendo que el momento en que han ocurrido estos incidentes pueda suscitar dudas, y es lógico que así sea. El pueblo estadounidense tiene derecho a plantearnos estas cuestiones”, declaró Clayton ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

“Sin embargo, basándonos en lo que sabemos hoy —tras un exhaustivo análisis digital—, se trata de interrupciones aisladas relacionadas con tareas de mantenimiento y cambios técnicos. No estamos ante un ataque coordinado ni patrocinado por un Estado”.

Al mismo tiempo, Clayton advirtió que la inteligencia artificial está “aumentando drásticamente la velocidad, la escala y la sofisticación de las ciberoperaciones, tanto ofensivas como defensivas”.

“La comunidad de inteligencia sigue vigilando y manteniéndose alerta ante cualquier posibilidad de actividad cibernética maliciosa que amenace las redes de Estados Unidos y a nuestros socios de las fuerzas del orden”, afirmó.