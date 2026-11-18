El dólar subió con fuerza este miércoles en Chile y se ubicó sobre la barrera de los $1.000, presionado por el desplome del precio del cobre y por un dato de actividad local peor de lo esperado. A eso se sumó la fortaleza del billete verde a nivel global, a la espera de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

La divisa cerró en $1.005,6, lo que representa un alza de $11,5 respecto de la jornada anterior.

NEGOCIOS Cierre diario del dólar entre el 19 de noviembre de 2025 y el 18 de noviembre de 2026 Hace un año $932,91 19 de noviembre de 2025 Mínimo $851,68 9 de febrero de 2026 Hoy $1.005,60 +1,26% en el día En 12 meses +7,8% 1.040 1.000 960 920 880 840 800 $1.000 $932,91

19 nov 2025 Mín. $851,68

9 feb Hoy $1.005,60

18 nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov Fuente: Investing.com. Elaboración: CNN Chile.

El movimiento se dio en paralelo a una nueva caída del cobre, el principal producto de exportación de Chile. Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el metal retrocedió 3,6% en la Bolsa de Metales de Londres y cerró en US$ 5,78 por libra, su menor nivel desde abril y su séptima caída consecutiva.

En el mercado del petróleo, el barril de crudo WTI caía 3,18% y se cotizaba en US$ 81,96, mientras que el Brent bajaba 2,10%, hasta US$ 91,18, luego de que los inventarios de crudo en Estados Unidos subieran más de lo esperado.

Caída del cobre y débil actividad económica presionan al peso chileno

“Pese a la fuerte caída del cobre, el movimiento durante la mañana ha sido acotado, con un mercado que prefiere esperar las actas de la Reserva Federal y la reunión de líderes de mañana antes de tomar posiciones más agresivas”, señaló Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria.

A la presión externa se sumó el dato local. Según las Cuentas Nacionales publicadas este miércoles por el Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 1,1% anual en el tercer trimestre, tres décimas más que lo anticipado por el Imacec, arrastrado por una contracción de 14,7% en la minería.

Para Santillán, un rebote del metal rojo podría gatillar una corrección del tipo de cambio: “En lo técnico, el máximo de $1.004 es la primera resistencia y, si el cobre mantiene esta fuerza bajista, la siguiente zona para el dólar estaría en $1.008”.

Por su parte, Joaquín Martínez, account manager de XTB, sostuvo que el tipo de cambio se ubica en máximos desde enero de 2025. “El dólar en Chile se consolida sobre los $1.000, en máximos desde enero de 2025, y el sesgo para las próximas sesiones sigue al alza”, afirmó.

Según Martínez, el índice dólar (DXY) se mantiene en máximos de 19 meses, mientras el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años llega a 5,11%, con un mercado que ya descuenta nuevas alzas de tasas por parte de la Fed.

El foco estará en las minutas de la Fed, que se publicarán esta tarde a las 16:00 horas de Chile. “Si confirman un ciclo de alzas más prolongado, el tipo de cambio podría abrir mañana con gap al alza sobre $1.007”, advirtió el analista de XTB.