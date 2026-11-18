La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) obtuvo la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Antofagasta para el Proyecto Continuidad Operacional y Transición Hídrica de la División Gabriela Mistral (DGM), que busca extender la operación de la mina hasta 2055.

La iniciativa contempla una inversión estimada de US$ 868 millones. Con esta decisión, culmina el proceso de evaluación ambiental del proyecto. Codelco espera que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) se emita en los próximos días, lo que habilitará las siguientes etapas de desarrollo.

Ubicada en la comuna de Sierra Gorda y en operación desde 2008, Gabriela Mistral busca sumar 28 años de operación a partir de 2028, además de un período de siete años destinado a la fase de cierre.

Codelco busca extender operación de Gabriela Mistral hasta 2055

“Este proyecto permite que Gabriela Mistral siga aportando cobre a Chile por las próximas décadas, pero con una evolución muy clara. Continuidad productiva, transición hídrica, seguridad, empleo regional y compromisos concretos con Sierra Gorda y Baquedano”, afirmó Pablo Villarino, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco.

El proyecto considera el desarrollo del rajo, la adecuación de las instalaciones existentes y la incorporación de un proceso de lixiviación con cloruro de sodio. Según la estatal, la materialización de la inversión estará sujeta a las etapas de evaluación y aprobación internas de la corporación.

Uno de los ejes de la iniciativa es la transición hídrica, que busca reemplazar el uso de agua continental en la operación. Durante los años de transición, Codelco aplicará un esquema de compensación basado en el cese de extracciones y el no ejercicio de sus derechos de aprovechamiento de agua.

Además, la estatal restituirá un volumen equivalente de agua para usos comunitarios en Sierra Gorda y Baquedano, a través de un Sistema Integrado de Gestión Hídrica.

El proyecto también incluye compromisos con la Municipalidad de Sierra Gorda, programas de capacitación, mejoramiento de áreas verdes y apoyo técnico para estudios de disponibilidad hídrica en las comunidades.

Codelco se compromete a mantener 40% de empleo local

En materia de empleo, Codelco se comprometió a mantener al menos un 40% de mano de obra proveniente de la Región de Antofagasta durante la operación, sujeto a la disponibilidad de perfiles técnicos.

“Esta aprobación marca un hito en la historia de Gabriela Mistral y refleja años de trabajo riguroso, perseverancia y compromiso de nuestros equipos”, señaló la gerenta general de la división, Claudia Cabrera.

En tanto, el vicepresidente de Operaciones Norte de Codelco, Lindor Quiroga, destacó que la aprobación “abre una nueva etapa de importantes desafíos y oportunidades para su continuidad operacional”.