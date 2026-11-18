Esta mañana, el excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó la polémica con el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, luego de que este se refiriera a la colectividad como un “cúmulo de deseos”.

En conversación con Radio Infinita, Parisi calificó el episodio como “innecesario” y aseguró que, si bien las disculpas de Arenas no le parecieron suficientes, considera que existen otras problemáticas en el país que requieren mayor atención.

“Fue innecesario lo que ocurrió con el cuasiministro, que no sabemos si es ministro o va a ser ministro, entonces se enreda ahí que ni siquiera ellos se ponen de acuerdo con los títulos nobiliarios que se ponen. A mí me alcanza, pero los diputados están muy molestos“, señaló.

En esa línea, sostuvo que en el PDG están “acostumbrados” a recibir malos tratos de quienes ejercen el poder. “A mí me alcanza porque estamos acostumbrados a que siempre (…) nos traten mal, nos perjudiquen el que tiene el poder de turno y por eso yo fui bastante duro diciendo que era mal consejero ser un matón en autoridades transitorias como son los cargos de ministro. A mí me alcanza y yo necesito trabajar por los problemas”, agregó.

Consultado directamente por las disculpas del subsecretario, el líder del PDG sostuvo que no fueron suficientes y que el episodio provocó un daño importante a la colectividad.

“No, no me parecen suficientes (las disculpas de Arenas), creo que el daño fue muy grande, pero, los problemas en Chile son tan, tan significativos que estar preocupado de si yo estoy un poquito más sentido o no sentido, a mí nada lo mismo”, afirmó.

Al ser consultado por la descripción que hizo el vocero sobre la tienda política, Parisi agradeció al subsecretario por la expresión “cúmulo de deseos” y sostuvo que la colectividad busca representar demandas ciudadanas.

“Yo no sé si soy populista, yo creo que somos popular y eso no le gusta a la izquierda y a la derecha, pero a Gonzalo le doy las gracias porque sí, somos un cúmulo de deseos”, sostuvo.

Respecto de cómo podría recomponerse la relación entre Arenas y la bancada del PDG, Parisi recomendó al subsecretario solicitar un encuentro privado con los parlamentarios de la colectividad.