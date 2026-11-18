El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, atribuyó este miércoles la caída de 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre al desplome de la producción minera, que, según dijo, responde a años de baja inversión en el sector.

En declaraciones a la prensa en el Congreso, el secretario de Estado afirmó que la producción de cobre está retrocediendo a niveles de hace más de dos décadas. Según las Cuentas Nacionales publicadas este miércoles por el Banco Central, el PIB minero cayó 14,7% en el período, mientras que el resto de la economía creció 1%. La inversión, en tanto, retrocedió 6,7%.

Quiroz sostuvo que el resultado no fue una sorpresa, porque ya se anticipaba en los datos mensuales del Imacec, y descartó que la caída de la minería se explique por las interrupciones provocadas por los temporales.

“El país está sufriendo las consecuencias de una caída muy fuerte de la producción minera, más del 14%”, afirmó. Según el ministro, se trata de “un fenómeno de baja inversión en los años anteriores”, que ha afectado tanto a Codelco como a la minería privada.

Quiroz atribuye caída de la minería a años de baja inversión

“Eso es lo que vinimos a arreglar, vinimos a mejorar las condiciones del clima de negocios del país para que nunca más nos pase lo que está pasando este año, que es que el cobre está retrocediendo en producción a los niveles que tenía en el 2003”, señaló.

El titular de Hacienda agregó que en algunos yacimientos la producción de cobre ha caído hasta 20%.

“No es un accidente, no es un accidente, es consecuencia de años, de años, de años, de bajas inversiones, producto de un mal clima de negocios”, sostuvo.

Hacienda anticipa recuperación de la economía durante 2027

Pese al resultado, Quiroz aseguró que el Gobierno ve el futuro con optimismo. Según explicó, el efecto de la caída de la minería se irá diluyendo en las comparaciones anuales a partir del segundo trimestre de 2027, cuando se mida frente a un 2026 que ya incluye la menor producción.

El ministro destacó además señales de recuperación en otros sectores. Según dijo, el Imacec no minero viene creciendo muy fuerte en los últimos dos meses, y se observan indicios de una recuperación paulatina de la construcción, un crecimiento del comercio y un fuerte aumento en la venta de viviendas nuevas.

“Vemos una serie de indicadores que todavía no se siente el cambio de temperatura, pero esperamos que se sienta ya con fuerza hacia finales de año, pero sobre todo el primer semestre del año que viene”, afirmó.

Quiroz también se refirió a la interpelación anunciada en su contra por la situación económica del país, la que dijo ver como una oportunidad.

“Creo que la interpelación la tomo como una buena noticia, porque me da la oportunidad de explicar exactamente cómo han ocurrido las cosas, cómo encontramos el país, lo que estamos haciendo al respecto”, puntualizó.