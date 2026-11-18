Este miércoles, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Sala Cuna Universal y pasa a su tercer trámite constitucional.

La iniciativa se aprobó con 132 votos a favor y 12 abstenciones. Pese a ser aceptada anteriormente por la Comisión de Trabajo y de Hacienda de la Cámara Baja, el proyecto sufrió cambios de lo que se había aprobado en el Senado; al respecto, volverá a la Cámara Alta para su ratificación durante el próximo martes 24 y podría ser despachada el miércoles 25 de noviembre.

No obstante, si no es aprobada en el Senado, deberá constituirse una Comisión Mixta para resolver las diferencias.

¿De qué trata el proyecto de Ley?

El proyecto de ley de Sala Cuna Universal busca terminar con la normativa vigente que obliga a financiar este beneficio únicamente a las empresas con 20 o más trabajadoras, una exigencia que desincentiva la contratación femenina.

Para ello, se establece una reducción de la cotización de 0,35% al 0,30% dirigida al Fondo de Sala Cuna. De aquella resta, la nueva fórmula considera una cotización de 0,15% con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía y de 0,15% al Fondo de Cesantía Solidario.

Por lo que, al respecto de la propuesta que se presentó durante la tramitación en la Cámara Alta, se reduce en 0,05 puntos porcentuales el costo total del fondo y se disminuye de 0,20% a 0,15% la cifra de la Cuenta Individual de Cesantía.

Además, para mitigar el gasto de bolsillo o eventual copago de las familias, se incorpora un suplemento solidario que será financiado con recursos del Fondo de Sala Cuna y focalizado según el Registro Social de Hogares (RSH).

Una eventual disminución del copago: El compromiso del Gobierno

De acuerdo a lo dicho por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, se refirió a lo que plantea el proyecto y lo que buscan hacer. Al respecto, la iniciativa contempla que el copago se encuentre disponible para familias vulnerables del RSH del 40%, que cuentan con el subsidio del 50% de acuerdo a lo que el copago genere.

Mientras que las familias del 41% al 62%, según el RSH, tienen un subsidio del 30%, financiado actualmente con cargo al fondo.

“Lo que hemos planteado es que nos comprometemos en una ley miscelánea de aquí a fin de año a no dejarlo libremente el copago, es decir, ponerle un tope del 20%, ese es el compromiso“, sostuvo el secretario de Estado.

Aquel compromiso se da tras la petición de parlamentarios al ministro de Secretario General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, para que pudieran disminuir el porcentaje de copago que existirá para las familias. Al respecto, afirmó que era “disposición del ejecutivo para hacerlo”.