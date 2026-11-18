Esta tarde, el subsecretario vocero, Gonzalo Arenas, desestimó este martes las críticas y descoordinaciones entre los ministros, sosteniendo que “este gobierno trata de trabajar coordinado en todo lo que puede”.

Al preguntarle por las polémicas que lo han envuelto a él en los últimos días por sus dichos sobre el Partido de la Gente (PDG) o el Ministerio de Ciencia, Arenas sostuvo que “yo soy el vocero del Gobierno y mi rol es comunicar, trato de hacerlo cada vez mejor, pero siempre con la dirección de tratar de expresar la voluntad del Gobierno en forma fácil, directa y lo más pedagógica posible y en eso, por supuesto, vamos mejorando todos los días”.

Sobre la situación, el PDG, luego de que Arenas afirmaron que no eran un partido, sino “un cúmulo de deseos”, las que no fueron bien recibidas en la tienda.

“Yo ya di mi declaración el día de ayer y, por lo tanto, me remito a ella. Y no tengo nada más que agregar sobre eso“, afirmó.

Además, el subsecretario comentó que hoy tuvo un encuentro con el jefe de bancada de la colectividad, Juan Valenzuela, y aseguró que fue una reunión “muy franca”.

“Hoy día hablé con el jefe de bancada de los diputados del PDG, el diputado Juan Valenzuela, y fue una reunión muy franca, muy llana, muy directa y voy a seguir trabajando en todo lo que sea posible con los parlamentarios del PDG, sobre todo en los temas comunes que podamos tener sobre políticas públicas que tanto importan al país”, expresó.

Respecto a los desacuerdos entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el titular de Agricultura, Jaime Campos, por los efectos de las fuertes lluvias en las exportaciones de fruta al extranjero, el subsecretrio desdramatizó la situación.

“Este gobierno trata de trabajar coordinado en todo lo que puede. Siempre puede haber situaciones que se puedan hacer mejor o algunas contradicciones entre ministros, pero nosotros consideramos que estamos avanzando como gobierno en todos los ámbitos y especialmente en la Ley de Presupuesto”, indicó.

Tras ello, añadió que “así que seguimos avanzando, tratando siempre de coordinarnos mejor, pero, como le digo, el Presidente de la República tiene la confianza en todos sus ministros y estamos trabajando en forma unida”.