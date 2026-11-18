En el marco de la cumbre climática COP31 que se desarrolla en Antalya, Turquía, el Gobierno anunció su adhesión oficial al Compromiso Global de Electrificación 35×35.

La iniciativa, impulsada por las presidencias de Turquía y Australia, tiene como objetivo aumentar la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía desde el actual 23% hasta un 35% al año 2035.

Desde Antalya, la ministra del Medio Ambiente y jefa de la delegación chilena en la cumbre, Francisca Toledo, confirmó el envío de una comunicación formal de respaldo a la presidencia del evento climático. La secretaria de Estado afirmó que la decisión fue conversada con la ministra de Energía, Ximena Rincón, y es compatible con la agenda de transición energética y expansión de energías renovables que impulsa el país.

“Es una señal relevante y consistente con los avances que ha desarrollado Chile en esta materia en los últimos años. Por eso, como país, hemos decidido suscribir este compromiso global”, expresó la secretaria de Estado.

Agregó que “lo importante de este acuerdo es que está a paso de iniciar esta conversación, pero reconoce también y respeta las diversas particularidades de cada país para poder sumarse a este esfuerzo. Así que estamos muy contentos porque esto viene a reafirmar la consistencia del trabajo de Chile en esta materia”.

Las condiciones planteadas por Chile para una transición efectiva

Junto con manifestar su adhesión, la delegación chilena expuso ante la COP31 importantes condiciones para garantizar que la meta se produzca a través de un proceso seguro, equitativo y sostenible.

Los principales ejes presentados por el Ejecutivo contemplan: