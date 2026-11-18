Durante la sesión de la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputadas y Diputados, parlamentarias de oposición expresaron su rechazo a la participación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y abandonaron la Sala.

Se trata de las diputadas Emilia Schneider (FA), Consuelo Veloso (FA), Sofía González (PC) y Carolina Cucumides (PS), quienes decidieron retirarse de la sesión de este miércoles.

De acuerdo con La Tercera, el argumento de su retiro es debido a la presencia del ministro Rabat en la comisión, ya que para la oposición es considerado un “interlocutor no válido”.

Esto luego de que se diera a conocer que el secretario de Estado firmó los decretos que aprueban la rebaja de 56 penas a condenados por delitos sexuales a menores y a reos por crímenes de lesa humanidad.

Cabe recordar que la oposición mantiene una acusación constitucional contra Rabat que actualmente está siendo tramitada en el Parlamento.

La diputada Cucumides expresó al salir de la sesión que “la Corte Suprema ha vuelto a poner en jaque al ministro Rabat. Él tiene que tomar una decisión hoy día y, si la toma a favor, quiere decir que le mintió a esta Cámara de Diputados; y, si la toma en contra, quiere decir que lo que hizo anteriormente lo hizo a conciencia.

“Y, por supuesto, atacando a las madres, padres y, sobre todo, a nuestros niños que han sido violentados”, agregó.

Concluyó que “hoy día no nos parece que sea el momento de venir a sentarse a una comisión. Él debiera dar un paso al costado. Está en juego la credibilidad del sistema”.

“Impresentable”

La diputada Claudia Mora (RN) calificó de “impresentable” el abandono de la sala por parte de parlamentarias de oposición.

“Lo que acaban de hacer las diputadas de la oposición, porque hoy día estamos legislando a favor de las mujeres que sufren violencia. Y que sea un interlocutor válido para ellas, entonces, le conviene defender a las mujeres cuanto ellas quieren”, sostuvo.

Bajo esa línea agregó que “ellas, si quieren hacer un punto político, lo van a poder hacer cuando se discuta la acusación constitucional. Pero aquí estamos legislando a favor de las mujeres, y ellas, además, separaron en la puerta algunas para decir: ‘Póngame presente e irse. A nosotros nos pagan para legislar'”.

Finalmente, cerró sus declaraciones reiterando que es “impresentable lo que acaban de hacer las mujeres de oposición hoy día en la Comisión de Mujeres.”