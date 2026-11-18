La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó este miércoles dos denuncias ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables de tres aplicaciones y una entidad que ofrecen créditos en internet, por presuntos delitos de extorsión y estafa, respectivamente.

En el primer caso, el regulador alertó sobre tres aplicaciones no reguladas por la CMF que ofrecen préstamos y que, para su cobro, utilizan técnicas extorsivas. Además, según el organismo, presentan indicios de cobros usureros.

Se trata de las aplicaciones “APP BUENO UHCHA”, “APP KOOPLATA” y “APP RIQUEZA PLUS – PRÉSTAMOS FÁCILES”, que pueden ser descargadas a través de Google Play y de portales web.

CMF denuncia por estafa a entidad que ofrece créditos por internet

En el segundo caso, la CMF denunció por el presunto delito de estafa a una entidad que ofrece créditos a través de un sitio web y que, según el regulador, aparentaba estar regulada por la Comisión.

De acuerdo con los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación de la CMF, la entidad inducía a error a las personas interesadas en obtener un crédito, exigiéndoles pagos anticipados como condición para entregar los fondos solicitados, los que finalmente no eran recibidos por las víctimas.

Según la CMF, la entidad opera mediante Facebook y el sitio web bonosparachile.site, bajo los nombres “Créditos y Finanzas Chile” o “Finanzas Chile”.

El organismo recordó que en su sitio web de Alertas Ciudadanas las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF.

En ese mismo portal es posible revisar las alertas emitidas por la Comisión y por reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas, además de consejos para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.