Esta tarde, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, destacó la aprobación por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de Sala Cuna, iniciativa que se aprobó hoy miércoles en general con 132 votos a favor y 12 abstenciones, por lo que pasa su tercer trámite constitucional.

La secretaria de Estado destacó “la colaboración y el compromiso” de cada una de las diputadas y diputados en esta propuesta, apuntando a que el proyecto “va al corazón del empleo femenino, puesto que elimina la discriminación y el umbral de la trabajadora número 20″.

“Creemos que esto es un avance, y si hay algún proyecto de ley que apoya a las mujeres, es este“, agregó.

Tras ello, indicó: “Hemos recogido algunas solicitudes de los parlamentarios y eso hoy nos tiene en un día de esperanza, pero también de acuerdo en el país, donde vamos a beneficiar a miles de mujeres y a miles de hijos e hijas menores de 2 años”.

Antes de la votación, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, reveló que algunos diputados plantearon la posibilidad de reducir el porcentaje de copago que deberán asumir las familias. Frente a esta petición, aseguró que el Ejecutivo estaba dispuesto a realizar modificaciones.

En ese contexto, el secretario de Estado solicitó a los parlamentarios aprobar el proyecto y comprometió que el Gobierno incorporará un ajuste en el copago durante la tramitación del primer proyecto de ley misceláneo que presente antes de fin de año.

Cabe recordar que este miércoles, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Sala Cuna Universal y pasa a su tercer trámite constitucional.