Actualmente, Chile enfrenta una deuda en comprensión lectora que no solo representa un desafío para el sistema educativo, sino también una limitación para su desarrollo económico. Así lo plantea un estudio elaborado por la Fundación PHAWAY junto al centro de estudios Horizontal, que estima que mejorar las habilidades lectoras de los ciudadanos podría elevar significativamente la productividad y el crecimiento del país durante las próximas décadas.

El documento, titulado Chile no crece más porque no lee mejor: Estimación del impacto de mejorar las habilidades lectoras advierte que el 53% de los adultos chilenos se encuentra en el Nivel 1 o inferior de comprensión lectora, de acuerdo con los resultados de la encuesta PIAAC 2023 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El dato sitúa a Chile en el último lugar entre los 31 países evaluados y contrasta con el promedio de la OCDE, donde un 26% de los adultos presenta ese nivel de desempeño. En términos prácticos, más de la mitad de la población adulta chilena tiene dificultades para comprender textos simples, identificar información explícita o seguir instrucciones básicas. Además, solo un 2% alcanza los niveles superiores de comprensión crítica y análisis de textos complejos.

El diagnóstico considera que Chile ha avanzado en cobertura educacional, pero no necesariamente en la calidad de los aprendizajes. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) citados en el informe, la escolaridad promedio llegó a 12,1 años en 2024. Sin embargo, el estudio sostiene que una mayor cantidad de años en el sistema educativo no se traduce automáticamente en mejores habilidades cognitivas, las que resultan determinantes para el desempeño laboral y la productividad.

En esa línea, el informe recoge antecedentes que muestran diferencias importantes en los resultados económicos asociados al nivel educativo. En Chile, el ingreso medio de un trabajador con educación universitaria es 2,9 veces el de una persona con educación básica, mientras que en quienes cuentan con estudios de postgrado la diferencia alcanza 4,7 veces. Asimismo, la tasa de empleo llega al 83% entre adultos con licenciatura, frente al 52% de quienes no completaron la educación secundaria.

El impacto económico de mejorar la lectura

Los resultados proyectan que, sin una intervención, el PIB per cápita chileno pasaría de US$37.774 en 2025 a US$84.467 en 2100, medido en dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA) de 2025. En cambio, si se mejora la comprensión lectora, alcanzaría los US$136.394 hacia fines de siglo.

Este escenario considera elevar el puntaje lector promedio de los adultos desde 437 a 500 puntos en la escala PISA. Para ello, contempla medidas como pedagogía estructurada, tutorías focalizadas, formación docente y acceso a materiales de lectura y plataformas adaptativas.

Pese a ello, los efectos no serían inmediatos. El modelo estima que el impacto pleno se alcanzaría hacia 2089, cuando las nuevas generaciones formadas bajo esta intervención se incorporen por completo a la fuerza laboral. En ese escenario, el crecimiento anual de la productividad per cápita pasaría del 1,5% tendencial al 2,76%.

Una inversión de largo plazo frente al desafío de la IA

El informe también aborda el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Aunque esta tecnología podría superar el desempeño de gran parte de los adultos en pruebas de comprensión lectora, Horizontal plantea que leer seguirá siendo fundamental para interpretar y evaluar información, formular preguntas y utilizar estas herramientas de manera crítica.

En esa línea, la directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud, advirtió en conversación con T13 que las dificultades lectoras también pueden limitar la productividad. “Si la mitad, más de la mitad, de los trabajadores actuales, de los adultos, no sabe leer bien, ningún programa de capacitación va a ser efectivo y ninguna adopción de inteligencia artificial va a ser útil para aumentar productividad“, sostuvo.

Por ello, el documento plantea que la comprensión lectora debe abordarse como una política de Estado, con continuidad más allá de los gobiernos de turno. La propuesta es entenderla como una inversión en capital humano, con potenciales efectos sobre la productividad y el crecimiento económico.