Esta jornada, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados ofició al presidente José Antonio Kast y solicitó su intervención para que el ministro de Agricultura, Jaime Campos, se disculpe y retracte de sus dichos sobre el sector.
Esta acción se da luego de que el secretario de Estado afirmase que este año los chilenos podrían “comer fruta como locos y a precios baratos“, en referencia a una eventual mayor disponibilidad de fruta en el país producto de las dificultades que enfrentarían las exportaciones por los efectos climáticos.
En el documento, se señala la molestia de los parlamentarios y sostuvieron que los dichos de Camppos resultan “desafortunados e impropios de la autoridad que se encuentra encargada de conducir la política sectorial”, principalmente considerando los problemas que enfrentan las productoras agrícolas del país.
El documento solicita que el Ministerio de Agricultura contribuya a fortalecer la confianza entre el Ejecutivo y el mundo agrícola, a través del respeto y en la búsqueda de soluciones.
La presidenta de la instancia, Natalia Romero (Ind-UDI), dijo que: “Acabo de firmar un oficio que va dirigido al Presidente de la República, en donde todos los parlamentarios transversalmente que conformamos la comisión, le pedimos al Presidente que el ministro Jaime Campos se disculpe“.
Además, criticó que, pese a los cuestionamientos, el titular de Agricultura continúe manteniendo esta posición respecto a este tema. “Si bien hoy día las declaraciones indican que no se va a disculpar, le queremos contar al ministro que la agricultura lo ha pasado mal, el tiempo, el clima, además del alza de combustibles”, apuntó.
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