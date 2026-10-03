Presupuesto 2027: Gobernadores alertan por recorte de $250 mil millones en recursos para inversión regional

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 encendió las alertas de los gobiernos regionales, que estiman en cerca de $250 mil millones el recorte de recursos para inversión contemplado en la iniciativa ingresada esta semana al Congreso.

Las partidas fueron analizadas este viernes por la directiva de la Asociación de Gobernadores y Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), desde donde advirtieron que el ajuste afectaría los recursos disponibles para financiar obras y proyectos en las regiones.

Tras ello, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que el ajuste fiscal a los recursos del Gobierno Regional supera el 6% anticipado por el Ministerio de Hacienda.

Ante esto, Mundaca indicó que “tenemos una merma superior al 15% de rebaja en materia presupuestaria. Estamos hablando de más de $ 15.000 millones que hoy día no van a estar a disposición para construir viviendas, para construir Cesfam, para pavimentar arterias, para construir polideportivos, para comprar ambulancias, para seguir trabajando por el bienestar de las personas que habitan la Región de Valparaíso”, en conversación con El Mercurio de Valparaíso.

Otro de los afectados es el Gobierno Regional del Biobío, el cual tendría, de acuerdo al Diario El Sur, una reducción de un 7% de los recursos para inversión respecto al monto asignado para este año.

El gobernador Sergio Giacaman dijo al citado medio que “usando la misma base de comparación del 2026, estamos hablando de una disminución cercana al 10% en los recursos de inversión, y esta rebaja llega en un mal momento para nuestra región”.

En el caso de Ñuble, serían cerca de $11.000 millones menos los que tendría el Gobierno Regional para invertir, según el propio gobernador Óscar Crisóstomo, tras conocer el documento.

“Estamos hablando de una rebaja cercana al 12% en inversiones, lo que significan $11.000 millones menos para nuestra región, que va a afectar las obras que se están ejecutando y que podría también generar una cesación de pago a fines del próximo año en las empresas que actualmente están generando obras”, detalló Crisóstomo, según consignó Emol.

El tema será discutido con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien las autoridades regionales pedirán mantener los incentivos a la buena ejecución presupuestaria y facilitar el acceso a las remesas mensuales.