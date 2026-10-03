Diputado Nelson Venegas (PS) califica de “vergonzoso” proyecto de RN que busca establecer un régimen especial de interpelaciones a ministros de RR.EE. y Defensa

El diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, se refirió al proyecto de reforma constitucional que propone un régimen especial para las interpelaciones a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, impulsado por la bancada de Renovación Nacional (RN).

El parlamentario socialista calificó como “vergonzoso” que diputados quieran restringir las facultades de fiscalización de la Cámara.

“Resulta realmente vergonzoso que existan diputados que quieran restringir las posibilidades y las capacidades de fiscalización al Ejecutivo, no importa quién gobierne. Aquí, el Congreso, el Parlamento es un ente esencialmente fiscalizador cuando se trata de la Cámara de Diputados en uno de los regímenes más presidencialistas de todo el mundo”, manifestó Venegas.

En esa línea, remarcó que cualquier política pública de cualquier órgano del Estado debe estar sujeta a fiscalización.

“Si ellos quieren avanzar a una especie de monarquía, básicamente vamos muy en muy mal pie. Toda política pública de cualquier órgano del Estado tiene que estar sujeta a la fiscalización y la interpelación es una herramienta más dentro de las pocas que incluso existe en nuestro país para realizar una fiscalización de quienes no gobiernan”, subrayó.

Los parlamentarios Diego Schalper, Eduardo Durán, Daniel Valenzuela y Juan Carlos Beltrán impulsan la iniciativa “Ley de Interpelación Responsable”, tras la reciente interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, impulsada por la oposición.

El subjefe de RN, Eduardo Durán, aclaró que el proyecto no pretende eliminar ni debilitar la facultad fiscalizadora de la Cámara.

“Todo lo contrario: mantiene la interpelación y establece un mecanismo concreto para que los ministros respondan las preguntas de los diputados, con plazos y por escrito”, concluyó.