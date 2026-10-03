Tras daños e incendios, Iglesia San Francisco de Borja será restaurada como Santuario Nacional de la Virgen de Fátima

La Iglesia San Francisco de Borja, ubicada en Santiago, será restaurada tras los graves daños que sufrió durante el estallido social y los incendios registrados en 2020. El proyecto contempla convertir el histórico templo en el futuro Santuario Nacional de la Virgen de Fátima.

Durante las manifestaciones de 2019, el inmueble sufrió diversos daños. Posteriormente, en enero de 2020, un incendio afectó parte de su estructura y materiales, mientras que meses después un segundo siniestro provocó daños en el techo, el altar, el ábside y la nave.

El primer paso para su restauración fue en mayo de este año, cuando el Ministerio de Bienes Nacionales entregó al Arzobispado de Santiago una concesión gratuita por 30 años del templo, con el objetivo de recuperar el inmueble y devolver su uso religioso y comunitario.

Ahora, de acuerdo con The Art Newspaper, se estima lanzar a fines de este año un concurso de arquitectura para definir el proyecto de restauración del santuario.

La intervención abarcará cerca de 2.500 metros cuadrados y contempla recuperar los elementos patrimoniales que podrían ser conservados.

La iniciativa considera incorporar al templo una imagen de la Virgen de Fátima donada a Chile por el Santuario de Fátima en Portugal.