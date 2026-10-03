Senador Cruz-Coke critica recortes de cultura en Presupuesto 2027: “Es excesiva, innecesaria y marginal”

El senador y exministro de Culturas, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), cuestionó la propuesta de Presupuesto 2027 para el sector, calificándola como “excesiva” e “innecesaria”.

De acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio contempla una disminución de 10,1% en sus recursos respecto del presupuesto del año anterior, según informó Radio Bíobío.

“Es una noticia lamentable. Ha habido un persistente problema de criterio desde la Dirección de Presupuestos respecto de Cultura desde el inicio del gobierno”, dijo Cruz Coke, según consignó el citado medio.

Por ello, explicó que “un 10,1% es una baja excesiva, innecesaria y marginal en el total del presupuesto nacional que para Cultura, sin embargo, es determinante. ¿Qué ahorro sustancial supone realmente al erario nacional?”.

El también timonel de Evópoli señaló que “la situación de restricción general y, si bien no esperábamos crecimiento, sí, al menos, continuidad”. De esta forma, apuntó a que debe contar con los recursos suficientes para ejecutar un plan de cultura robusto y apoyar la gestión del ministro la cartera, Francisco Undurraga.

El senador, de igual forma, criticó a la Dirección de Presupuestos: “¿Cómo explica el criterio de aplicar una rebaja del 45% en el Fondo del Patrimonio Cultural? Lo creamos para el terremoto de 2010 con el Presidente Piñera, siendo yo ministro. Es una herramienta rápida para crear empleo en reconstrucción y muy necesaria mientras no tengamos una nueva Ley de Patrimonio aprobada”.

Finalmente, Cruz Coke afirmó que confía en que el Presidente Kast “revierta esta situación y reponga estos recursos para tener continuidad en la discusión presupuestaria”.