Presupuesto 2027: Presidente del Comité Olímpico pide que deporte de alto rendimiento no sufra recortes

Esta jornada, el presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, se refirió a la discusión del proyecto de Presupuesto 2027, en el que confía que no sufrirá recortes pensando en la planificación de eventos y la preparación de las y los deportistas para el siguiente año.

En conversación con El Deportivo, Mujica manifestó su confianza en que el deporte de alto rendimiento no se verá afectado por eventuales recortes presupuestarios, asegurando que el tema ya ha sido abordado con diversas autoridades.

“Nosotros confiamos en que el deporte de alto rendimiento no sufrirá un recorte de presupuesto. Lo hemos conversado con el ministro Francisco Riveros y con distintos parlamentarios de la Comisión de Deportes. Todos concuerdan en lo importante que es no retroceder en cuanto al financiamiento de nuestros deportistas”, dijo.

Consultado por un posible impacto en los premios pactados o en las futuras becas de los deportistas, el presidente del COCh descartó que aquello dependa directamente del organismo.

“Eso es algo que no tiene relación con el COCh, pero dudo de que el Estado no vaya a cumplir con las obligaciones que tiene por ley con los deportistas. No lo creo posible”, comentó.

Consultado sobre si un eventual recorte podría llevarlos a buscar un mayor aporte del sector privado, Mujica destacó el crecimiento de la inversión de los auspiciadores del Team Chile y planteó la necesidad de generar nuevos incentivos para atraer más recursos.

“La inversión de las empresas privadas en el deporte existe y es cada vez mayor; por ejemplo, en cuanto a los auspiciadores oficiales del Team Chile, hoy recaudamos casi cinco veces más que en 2022. Eso es gracias a un trabajo serio y profesional, y por supuesto que también gracias a los resultados de nuestros deportistas”, recalcó.

Tras ello, señaló que “siempre sería mejor que hubiera más recursos privados en el deporte, y espero que podamos tener los instrumentos necesarios para generar esos incentivos”.