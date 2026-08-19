CMF multa con UF 6.000 a corredora de bolsa por entregar información falsa sobre su situación financiera

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó una multa de UF 6.000 a Nevasa S.A. Corredores de Bolsa por infracciones a la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, según informó el organismo.

La sanción responde a dos infracciones acreditadas en el procedimiento.

La primera es que, al menos entre el 3 de enero y el 31 de agosto de 2023, la corredora consideró indebidamente como vigente una cuenta por cobrar a su cliente Inversiones Santa Bernardita Limitada, pese a que permanecía impaga por un plazo superior a 30 días, lo que aumentó su patrimonio líquido y disminuyó el índice de razón de cobertura patrimonial que debe informar diariamente al regulador.

La normativa establece que no pueden considerarse como activos aquellas cuentas por cobrar que permanezcan impagas por más de 30 días desde su vencimiento.

Según la CMF, Santa Bernardita realizaba constantemente operaciones de compra y venta de acciones sin efectuar los pagos correspondientes ni recibir el dinero por las ventas, manteniendo un saldo adeudado que osciló entre $515,8 millones y $225,1 millones en el período revisado.

Cheque mal extendido registrado como cobrado

La segunda infracción corresponde a la entrega de información falsa al mercado y a la propia Comisión.

El 17 de agosto de 2023, Santa Bernardita emitió un cheque por $331.473.514 para pagar su deuda con la corredora, documento que nunca fue depositado por estar mal extendido, ya que consignaba un nombre de beneficiario distinto al de Nevasa.

Pese a ello, la corredora lo registró contablemente como cobrado y mantuvo ese registro los días 17 y 18 de agosto, revirtiéndolo recién el 21 de ese mes.

Como consecuencia de ese registro, Nevasa informó para esos dos días un patrimonio líquido de $6.274,7 millones y $6.289,1 millones, con índices de cobertura patrimonial de 77,38% y 77,49%, cuando su patrimonio real ascendía a $5.943,3 millones y $5.957,6 millones, con índices de 81,70% y 81,80%, cifras que superaban el límite de 80% fijado por la normativa.

CMF rechazó los descargos de la corredora

En su defensa, la corredora sostuvo que existía un problema interpretativo sobre el concepto de activo impago mayor a 30 días y que la relación con Santa Bernardita operaba bajo una cuenta corriente mercantil con compensación continua de operaciones.

La CMF rechazó esos descargos y concluyó que lo diseñado fue un procedimiento que permitía disimular saldos vencidos, generando ventas de instrumentos para pagar la deuda del día anterior y comprando nuevamente los instrumentos, lo que originaba una nueva deuda impaga.

El Consejo resolvió no sancionar un tercer cargo formulado durante el procedimiento, referido al incumplimiento del índice de razón de cobertura patrimonial en seis días de julio y agosto de 2023.

Para graduar la multa, el organismo consideró que no hay antecedentes de beneficio económico directo derivado de la infracción y que no se observan sanciones cursadas a Nevasa en los últimos cinco años, aunque calificó las conductas como infracciones de máxima gravedad.