Ex Presidente Frei apunta contra la “permisología”: “Hoy día inventan la ranita, inventan todo para no aprobar los proyectos”

El expresidente Eduardo Frei defendió la agenda económica del Gobierno de José Antonio Kast. En esta ocasión, el exmandatario cuestionó la excesiva burocracia, lentitud y duplicidad de trámites para realizar proyectos de gran inversión en Chile y sostuvo que la “permisología” seguirá paralizando al país.

Frei fue nombrado como embajador de Chile en Misión Especial por el Ejecutivo. El expresidente ha defendido la megarreforma.

Frei ha apoyado la idea de reducir los tiempos de tramitación, agilizar los permisos y entregar mayores certezas a los inversionistas. “Aquí hemos tenido muchos años de paralización, llevamos más de 10 años paralizados y hoy día sigue”, señaló según consignó Radio Biobío.

Además, el exgobernante agregó que “hoy día inventan la ranita, inventan todo para no aprobar los proyectos“.

El anterior jefe de Estado puso en duda la presentación de diversas observaciones contra proyectos en evaluación. Según explicó, en algunas situaciones se trataría de una estrategia para impedir que avancen estas iniciativas.

“Vemos a gente que presenta 1.000, 2.000, 3.000… Es como una producción en serie y de repente aparece un proyecto y aparecen 15.000, 20.000 observaciones, ¿y esto para qué es? Para parar los proyectos“, planteó

Incluso, apuntó que existe una contradicción entre las exigencias por un mayor crecimiento económico y empleos, pero aún existen obstáculos para invertir en Chile.

“La permisología, si la seguimos aceptando como está, va a seguir paralizando los proyectos en Chile“, finalizó.