Filtran supuesto gameplay de GTA 6 a días de su presentación oficial: Rockstar baja parte del material

Grand Theft Auto VI vuelve a estar en el centro de una importante filtración.

Varios videos que aparentemente muestran gameplay del próximo título de Rockstar Games comenzaron a circular en internet, acompañados de imágenes que aseguran revelar el mapa completo del estado de Leonida.

Hasta ahora, Rockstar Games y Take-Two Interactive no han confirmado públicamente la autenticidad de los archivos ni han explicado cómo habrían llegado a manos de quienes los difundieron.

Sin embargo, al menos dos de los videos que circulaban en internet fueron retirados tras reclamos de derechos de autor.

¿Qué muestran los supuestos videos de GTA 6?

Durante las últimas horas han circulado al menos tres clips atribuidos a GTA 6.

Uno de los registros muestra a Jason Duval, uno de los dos protagonistas del juego, en una vivienda cercana al mar. El personaje toma una pelota y comienza a jugar baloncesto, actividad que aparentemente incrementa una estadística denominada “Focus”.

Otro de los videos muestra secuencias de conducción y enfrentamientos con personajes no jugables, además de lo que parece ser el regreso de un sistema de búsqueda policial de seis estrellas.

Un tercer registro incluye escenas nocturnas en las que Jason conduce, utiliza un táser, golpea a distintos personajes y roba un vehículo, antes de pasar a lo que aparenta ser una secuencia cinematográfica.

El momento de la publicación tampoco pasa inadvertido. Rockstar Games tiene programada para el próximo 27 de agosto una presentación denominada Grand Theft Auto VI: An Extended Look.

La compañía confirmó que el especial se estrenará inicialmente a través de Netflix y posteriormente estará disponible en sus canales oficiales.

Rockstar mantiene además el lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Por ahora, la compañía no ha comentado públicamente esta nueva aparición de material no autorizado, por lo que tanto el supuesto gameplay como el mapa deben tratarse como información no oficial.