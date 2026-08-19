Combustibles subirán hasta $30 en bencinas y cerca de $90 en diésel: Experto explica las razones del alza

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que el valor de los combustibles subirá este jueves. El secretario de Estado señaló que “los precios han seguido subiendo afuera, tenemos una guerra“.

Además, Quiroz precisó que espera “alzas del orden de $30 o algo más en bencinas y del orden de $90 o algo por ahí en diésel“. Concretamente, las alzas se darán a conocer este miércoles y entrarán en vigencia a partir del jueves 20 de agosto.

En conversación con Agenda Económica, Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, explicó los detalles de esta nueva alza.

Mieres manifestó que esta medida no le impresiona, ya que “un alza de entre el 30, 35% para las bencinas era lo más probable“, sin embargo, “lo que sí nos sorprendía era el diésel, donde si bien teníamos proyectadas mayores alzas”.

Respecto al aumento del costo del diésel, el jefe de análisis dice que “si bien el rango proyectado incluso podíamos tener 100, 130 pesos, acá viene más de asumir cuánto se va a amortiguar del precio. Entonces vamos en línea, el tema es que la la reducción por este mecanismo puede ser menor, y lo que va muy en línea a lo que tenemos en el mercado”.

El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) también puede ayudar a amortiguar este nuevo costo para el bolsillo, pero el analista financiero sostuvo que por el “MEPCO sí esperamos que se pueda amortiguar, pero no que se pueda evitar un traslado al consumidor“.

¿Por qué no bajan los precios?

El petróleo es solo una materia prima. Aunque su precio baje, los combustibles siguen caros porque el proceso para convertir el crudo en gasolina o diésel siguen teniendo costos elevados.

“Solo estamos viendo un problema en el flujo del petróleo producto de la guerra en Oriente Medio, sino que en el refinamiento, en el proceso de elaborar estos productos. Por lo que tenemos este efecto que vemos que el precio se dispara, pero cuando vemos la moderación a la baja, no logra trasladarse”, expresó Mieres.

La posibilidad de una baja de los costos sigue siendo impredecible, ya que el conflicto en Medio Oriente sigue activo. En las últimas semanas, autoridades de Estados Unidos e Irán para frenar los ataques, pero solo han quedado en mediaciones frágiles.

Dos escenarios ideales que cambie esta perspectiva serían “un grave desaceleramiento económico o ver que efectivamente se materialice el fin de la guerra“. El analista macroeconómico planteó que “de momento lo que se está viendo es que se buscan alternativas marítimas, pero el daño en la infraestructura está. Y es por eso que se está viendo reflejado en que siga subiendo el precio a pesar de que esté por debajo de lo que vimos en el máximo de la guerra, y esto se pueda trasladar incluso a uno, dos años para poder volver a restablecer”, concluyó.