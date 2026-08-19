Adriana Tapia, delegada presidencial de Tarapacá, por sistema frontal: “Lo que más nos ha afectado son las caídas de agua y flujos aluvionales”

La delegada presidencial de Tarapacá, Adriana Tapia, en conversación con CNN AM, entregó un balance respecto a las afectaciones que ha sufrido la región tras las intensas lluvias.

Cerca de 20 mm de precipitaciones se han registrado en Iquique, capital de la región de Tarapacá, en las últimas horas. Esta corresponde a una cifra importante considerando las condiciones geográficas de la zona.

“Lo que ocurrió ayer finalmente, y que más nos ha afectado, tiene que ver con las caídas de agua y de flujos aluvionales que tuvimos por algunas quebradas del litoral”, dijo la delegada.

Los sistemas frontales también dañaron a la Ruta A-16 (Cuesta El Pampino), la principal vía de conexión entre Iquique y Alto Hospicio. Ahora se encuentra habilitada únicamente de forma bidireccional por una sola pista tras sufrir afectaciones.

“Estamos conectados a través de la carretera de la sal con el interior y estamos trabajando en terreno para reponer esta infraestructura cuanto antes sea posible“, expresó al consultarle sobre estado de la ruta.

Balance de personas afectadas

En la región, hasta ahora y según lo informado por Tapia, hay 517 personas damnificadas. Además, 102 casas en Iquique tuvieron daños mayores.

Respecto a personas en albergues, la delegada señaló que hay 64 personas en Iquique y otras 50 están en Alto Hospicio en alojamientos habilitados para ellos.

“Hoy día no está lloviendo, y estamos abocados enteramente a atender a las personas en contacto con los municipios y a reparar y reponer todos los servicios (…) En el sector costero se hicieron evacuaciones preventivas para que no hubiera afectación de personas; todas las personas están sin novedad en el borde costero, no hemos tenido fallecidos”, explicó.

Ayer en la noche se dio a conocer el rescate de dos personas en el sector de Marinero Desconocido y una de ellas era una persona mayor de 80 años.

La delegada afirmó que hubo una señal para evacuar, pero los sujetos no atendieron las indicaciones. “Efectivamente, hubo en ese lugar personas que no atendieron el llamado, sin embargo, fueron rescatadas en horas de la noche y están todos en buenas condiciones”, manifestó.