“El Gobierno sabe que nunca van a estar los 29 votos”: Walker arremete contra reforma constitucional de seguridad

El senador Matías Walker endureció sus cuestionamientos contra la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y acusó al Ejecutivo de recurrir a una “pirotecnia constitucional” con el objetivo de obtener réditos en las encuestas.

En entrevista con Diario Financiero, el parlamentario reiteró que La Moneda no contará con su voto para aprobar la iniciativa y sostuvo que el Gobierno privilegió una estrategia comunicacional en lugar de avanzar en proyectos que, a su juicio, entregarían herramientas más efectivas contra el crimen organizado.

“Probablemente se busca, en un momento de dificultad económica (…) generar un alza de un par de puntos en las encuestas, pero sabiendo que esto no ayuda a la agenda de seguridad más sustantiva”, afirmó.

Walker acusa una “operación político-comunicacional”

El senador apuntó directamente al Ministerio de Seguridad y a la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y aseguró que detrás de la reforma existe una estrategia destinada a dividir políticamente al Congreso entre quienes respalden o rechacen la propuesta.

“Esta es una operación político-comunicacional del Ministerio de Seguridad junto con la Secom que, en vez de resguardar herramientas efectivas para perseguir al crimen organizado, ha optado por la pirotecnia constitucional”, sostuvo.

Según Walker, el Ejecutivo sabe que el proyecto enfrenta dificultades para alcanzar los 29 votos que necesita en el Senado para ser aprobado como reforma constitucional.

“El Gobierno sabe que es un proyecto que no reúne los requisitos mínimos de las bases de un Estado de Derecho”, afirmó.

El parlamentario planteó que la estrategia buscaría construir un relato que divida a los senadores “entre buenos y malos” en materia de seguridad.

“Hubo cero diálogo prelegislativo”

Walker también cuestionó la forma en que el Ejecutivo preparó y presentó la iniciativa.

“Hubo cero diálogo prelegislativo”, aseguró, y acusó que existió “un intento de tomar por sorpresa a los senadores”.

El parlamentario mencionó además al senador Luciano Cruz-Coke, quien también ha planteado reparos respecto del trabajo previo realizado por el Gobierno antes de avanzar con las modificaciones constitucionales.

Walker sostuvo que los esfuerzos deberían concentrarse en sacar adelante proyectos que ya se encuentran en el Congreso, entre ellos las Reglas de Uso de la Fuerza, el Subsistema de Inteligencia Económica y la protección de infraestructura crítica.

También mencionó una iniciativa presentada junto a Ximena Rincón y Luciano Cruz-Coke para establecer un sistema diferenciado de cumplimiento de penas para integrantes del crimen organizado.

La reforma constitucional impulsada por el Gobierno contempla la creación de un nuevo estado de excepción destinado a enfrentar graves alteraciones de la seguridad pública provocadas por organizaciones criminales o terroristas.

Walker sostuvo que las facultades propuestas para el Presidente de la República se asemejan a aquellas contempladas en estados de excepción de mayor intensidad.

“Efectivamente, se asemeja mucho a un Estado de Sitio, un Estado de Asamblea, con el agravante de que recién a los ocho meses el Congreso Nacional podría pronunciarse”, afirmó.

A juicio del senador, esas herramientas podrían afectar derechos de ciudadanos que no tienen relación con organizaciones criminales o terroristas.

“Por eso dije que esto es una locura, porque finalmente termina afectando los derechos del ciudadano común y corriente”, señaló.