Alza de las bencinas: Gremios de transporte de carga exigen al Gobierno “atenerse a la aplicación del Mepco”

Los gremios del transporte de carga por carretera abordaron el incremento en el precio de los combustibles que se materializará este jueves 20 de agosto en Chile.

La noticia fue confirmada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien informó a inicios de semana que habrá un incremento paulatino: “Esperamos alzas del orden de $30 o algo más en bencina y de $90 o algo por ahí en diésel”.

Tras ello, las agrupaciones señalaron que enviaron una carta a la autoridad, donde exigieron “al gobierno que se atenga a la aplicación del MEPCO, es decir, una variación en torno a $30 por litro, siguiendo lo estipulado en la ley y sin lugar a interpretaciones”.

“Manifestamos nuestro enérgico rechazo a cualquier opción distinta, ya que solo perjudicaría de forma directa a la ciudadanía. Eso implicaría incumplir un acuerdo planteado por el propio Ejecutivo y dañar las confianzas construidas a partir del mes de marzo”, señalaron en un comunicado firmado por la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), la Asociación Gremial Chilena de Empresarios del Transporte Internacional de Carga por Carretera (Agetich), la Asociación Chilena de la Industria del Transporte de Carga por Carretera A. G. y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC).

En esa línea, advirtieron que los transportistas de carga ya no tienen margen para “absorber nuevas y fuertes alzas que atenten contra la sostenibilidad de la industria y sobrevivencia de nuestras empresas”, sumado a los “nefastos efectos que tendría sobre la inflación, cuando Chile lo que más necesita es recuperar su economía”.