Franco Parisi (PDG) valora cambio de gabinete y que Alvarado reemplace a Sedini

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó este martes el cambio de gabinete del Gobierno, a raíz de la salida de las ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini.

Parisi sostuvo que “hace rato” que el presidente José Antonio Kast tuvo que tomar la decisión de remover a la ministra de Seguridad Pública y a la ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob).

Respecto a que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asuma como jefe de gabinete y reemplace a Sedini en la Segegob, el líder del PDG manifestó que desde la colectividad lo ven como una noticia positiva.

“En realidad, la estructura no daba para mucho. El cargo del ministro del Interior estaba bastante perdido. Asumía roles de la Secretaría General de la Presidencia y se topaban. Veamos cómo funciona esta estructura”, precisó.