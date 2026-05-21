274 escaladores alcanzan la cima del Everest en un día: Nuevo récord desde el lado sur

(CNN) – El Monte Everest registró este miércoles la mayor cantidad de ascensos desde el lado sur en un solo día de su historia. 274 escaladores coronaron la cima, según confirmó a CNN Rishi Bhandari, secretario general de la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal. La cifra supera en casi 50 el récord previo de 223, establecido el 22 de mayo de 2019 desde esa misma cara de la montaña.

Bhandari atribuyó el hito a las buenas condiciones climáticas y al gran número de escaladores en espera de ascender el pico de 8.848 metros. Se prevén fuertes vientos para los próximos días, lo que acotó la ventana favorable. China no emitió permisos para escalar la cara norte este año, según informes, lo que concentró el tráfico en el lado nepalí.

Una temporada marcada por el hacinamiento

La temporada 2025 comenzó con contratiempos. Un bloque de hielo glaciar, conocido como serac, obstruyó la ruta principal y mantuvo a cientos de alpinistas varados en el Campamento Base durante semanas, hasta que especialistas en alta montaña lograron despejar el camino el 13 de mayo. El retraso generó temores de aglomeración por la acumulación de escaladores y la ventana más corta para llegar a la cima.

El hacinamiento en el Everest es un problema persistente. Una fotografía de 2019 mostró una larga fila de escaladores en la llamada “zona de la muerte”, con cerca de 320 personas esperando turno para coronar la cumbre. Este año, Nepal emitió casi 500 permisos de ascenso.