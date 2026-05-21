Chile ya conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 masculino de Qatar 2026

La Selección Chilena Sub 17 ya conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 masculino de Qatar 2026, luego del sorteo realizado por la FIFA.
El equipo nacional integrará el Grupo J, donde enfrentará a Estados Unidos, Montenegro y Argelia en la fase inicial del torneo.
La cita planetaria se disputará en Qatar y marcará una nueva participación de las selecciones menores chilenas en torneos internacionales organizados por la FIFA.
¿Cuáles son los rivales de Chile en el Mundial Sub 17?
Tras el sorteo, el Grupo J del Mundial Sub 17 masculino quedó conformado por:
- Estados Unidos
- Montenegro
- Chile
- Argelia
Con esto, La Roja Sub 17 deberá preparar una fase de grupos con rivales de tres confederaciones distintas, en un certamen que reunirá a las principales selecciones juveniles del mundo.
La Roja femenina también conoció su grupo
Durante la misma jornada también se realizó el sorteo del Mundial Sub 17 femenino, que se disputará en Marruecos.
En esa competencia, Chile formará parte del Grupo F, junto a España, México y Australia.
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