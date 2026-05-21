Día del Padre 2026 en Chile: Cuándo se celebra y cuál es la fecha oficial

El Día del Padre 2026 se celebrará en Chile durante junio, una fecha marcada tanto por encuentros familiares como por su impacto comercial.

Aunque existe una fecha oficial establecida en el calendario nacional, en la práctica la celebración suele realizarse el tercer domingo de junio, para facilitar reuniones familiares durante una jornada de descanso.

Este año, el Día del Padre se festejará el domingo 21 de junio de 2026.

¿Cuál es la fecha oficial del Día del Padre en Chile?

De manera oficial, el Día del Padre en Chile se conmemora cada 19 de junio, según el decreto supremo de 1976 que establece distintos días nacionales en el país.

Sin embargo, cuando esa fecha cae en un día hábil, la celebración familiar y comercial se traslada habitualmente al domingo más cercano o al tercer domingo del mes.

En 2026, el 19 de junio caerá viernes, por lo que la celebración se realizará el domingo 21 de junio.