“Hola Chile, vamos a hablar seriamente”: El potente reclamo de una española contra una fea costumbre en el transporte público

“Hola Chile, vamos a hablar seriamente, por favor. Esto se está yendo de las manos”.
Así comienza el video subido a Tiktok de una española (@evgenia.kaya) en que aborda una fea costumbre dee algunos chilenos en el transporte público.
“¿En qué momento de vuestra vida, y no lo digo por todos, obviamente, pero por cuatro tontos de siempre que hay bastantes, ¿en qué momento de tu puta vida te parece una maravillosa idea, increíble idea,antes de dejar a la gente salir del vagón o del autobús, meterte ahí a base de fuerza para entrar? ¿En qué momento de tu vida te parece esto buena idea? Y es más serio de lo que parece”, criticó.
Para justificar su reclamo, la española dio algunos ejemplos: “Yo he visto cosas terribles. Una señora ahí empujando a una niña, porque es una niña, con un carrito de bebé, empujándola antes de que ella salga para entrar del autobús. Vamos a ver, ¿estamos locos o desequilibrados? ¿Qué pasa? Yo a esa gente le compraba un bosque y le se pierdan ahí, de verdad”.
Finalmente planteó que “la pregunta del día es: ¿qué coño le pasa a esa gente? Necesito una explicación porque es una de las cosas que a mí me hace sangre. No puedo vivir sin saberlo, sin tener esa respuesta. No puedo. Así que, por favor, gente. Más respeto por los demás. Más educación, que nos hace falta. Que bastante tenemos ya como en la sociedad como para encima hacer estas cosas. Por favor. Por favor”.
