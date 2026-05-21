Valparaíso celebra las Glorias Navales con numeroso despliegue militar y Kast como protagonista

Bajo cielos nublados y lloviznas, Valparaíso da inicio este jueves a las actividades oficiales por el Combate Naval de Iquique y las Glorias Navales. La jornada incluye cortes de tránsito en el casco histórico y un despliegue militar reforzado en torno a la Plaza Sotomayor, escenario central de la conmemoración.

La ceremonia de este año marca un quiebre respecto a ediciones recientes: 2.081 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Orden participan en el desfile cívico-militar, una cifra superior a la de años anteriores. Además, regresan las bandas instrumentales de todas las ramas castrenses y de Carabineros, con delegaciones de la Escuela Naval, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Academia Politécnica Naval.

Primera vez de Kast en el acto

Según reportó Radio ADN, el presidente José Antonio Kast encabeza por primera vez esta ceremonia, con llegada prevista cerca del mediodía a Plaza Sotomayor. El programa incluye una misa de campaña en la mañana, seguida del inicio oficial del acto con los tradicionales 21 cañonazos y el toque de campanas en memoria del hundimiento de la Esmeralda.

Las restricciones de tránsito afectan Plaza Sotomayor y las calles Prat, Cochrane y parte de Errázuriz, con cierre vehicular y peatonal previsto hasta cerca de las 16:00 horas. Las autoridades esperan una alta asistencia de público durante la jornada.