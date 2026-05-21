Elon Musk tildó de “patético” el final de The Boys y su creador respondió con ironía

El final de The Boys abrió una nueva polémica en redes sociales, luego de que Elon Musk calificara como “patético” el desenlace de la serie de Prime Video.

El comentario del dueño de X surgió a raíz de una publicación de un usuario que criticó la forma en que los guionistas cerraron la historia de Homelander, personaje conocido en Latinoamérica como Patriota, y su lectura política dentro de la producción.

La respuesta no tardó en llegar. El propio Eric Kripke, creador y showrunner de la serie, citó el comentario de Musk y reaccionó con ironía.

¿Qué dijo Elon Musk sobre el final de The Boys?

La controversia comenzó cuando un usuario de X criticó el final de la serie y acusó a sus guionistas de transformar a Homelander en una versión de Donald Trump.

Ante ese mensaje, Musk respondió con una sola palabra: “patético”.

El comentario se viralizó rápidamente entre seguidores de la serie, especialmente porque The Boys ha construido buena parte de su identidad sobre una sátira política, mediática y corporativa del mundo de los superhéroes.

La respuesta de Eric Kripke

Kripke no dejó pasar la reacción del empresario y respondió desde su propia cuenta de X, en tono irónico.

“¡Dios mío! Esta es su reseña de lo que The Boys le hizo a Homelander. Jamás encontraré una reseña mejor”, escribió el showrunner.

Con ese mensaje, el creador de la serie dio a entender que la molestia de Musk funcionaba, para él, como una validación del tipo de sátira que buscaba construir la producción.

The Boys está basada en el cómic escrito por Garth Ennis y dibujado por Darick Robertson. La serie se caracteriza por una mirada crítica al poder corporativo, la política, la fama y la cultura de los superhéroes.

El episodio final ya está disponible en Prime Video, junto con las cinco temporadas completas de la producción.