Irán reconstruye su capacidad militar más rápido de lo previsto pese a los ataques de EE.UU. e Israel

(CNN) – Durante el alto el fuego de seis semanas que comenzó a principios de abril, Irán retomó parte de su producción de drones, según dos fuentes familiarizadas con evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos.

Cuatro fuentes dijeron a CNN que el ejército iraní se reconstituye a un ritmo muy superior al estimado inicialmente, incluyendo el reemplazo de sitios de misiles, lanzadores y capacidad de producción para sistemas de armas destruidos en el conflicto.

Según un funcionario estadounidense, algunas estimaciones apuntan a que Irán podría reconstituir completamente su capacidad de ataque con drones en tan solo seis meses. Aproximadamente dos tercios de sus lanzadores de misiles permanecen operativos, cifra superior al 50% estimado en abril, en parte porque el alto el fuego le dio tiempo para recuperar lanzadores enterrados pero no destruidos. Además, cerca del 50% de su flota de drones sigue intacta.

Contradicción en el relato oficial

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, declaró ante el Congreso el martes que la Operación Furia Épica destruyó el 90% de la base industrial de defensa de Irán, asegurando que el país no podría reconstituirse “durante años”. Sin embargo, dos fuentes dijeron a CNN que esa descripción es inconsistente con las evaluaciones de inteligencia vigentes, las cuales indican que el daño retrasó la reconstitución solo unos meses.

Entre los factores que aceleran la recuperación iraní figura el apoyo de Rusia y China. Pekín negó proveer componentes para misiles, calificando la acusación de “no basada en hechos”.