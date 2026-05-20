Pasaporte Patrimonial: Dónde retirarlo, cómo funciona y cuáles son las actividades gratis para usarlo en el Día del Patrimonio

El Pasaporte Patrimonial es una invitación oficial del Gobierno para recorrer la riqueza de nuestro país durante el Día del Patrimonio Cultural, que se celebrará el sábado 30 y el domingo 31 de mayo.

La edición número 27 de este año contará con más de 2.400 actividades gratuitas en todas las regiones de Chile, consolidándose como una de las instancias culturales más esperadas por los chilenos.

La oferta es amplia y variada, tanto para niños como para adultos: hay recorridos en cementerios, clases de cocina, visitas guiadas a la Posta Central, presentaciones culturales y talleres, como el de fauna en origami.

El Pasaporte Patrimonial está diseñado para funcionar como una bitácora en la que podrás registrar y atesorar cada una de tus visitas a los lugares históricos del país.

¿Dónde puedes obtenerlo?

El pasaporte estará disponible en más de 30 puntos de entrega en el país, y puedes empezar a retirarlo desde el martes 26 de mayo.

Revisa el listado de lugares donde puedes retirarlo:

Museos nacionales, regionales y especializados.

Bibliotecas regionales.

Archivo Nacional y archivos regionales.

Direcciones regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Otros espacios definidos por cada región.

Para tener el detalle completo de los puntos de distribución por regiones, revisa el listado oficial del Gobierno.

¿Cómo funciona?

El Pasaporte Patrimonial podrá comenzar a ser usado desde el Día del Patrimonio; sin embargo, estará disponible para acompañarte durante todo el año en cada uno de tus recorridos culturales.

En cada visita, puedes pedir que las distintas organizaciones estampen un sello conmemorativo en tu pasaporte o que dejen constancia de tu paso con pegatinas, firmas o un distintivo especial.

Además de esto, cada pasaporte tendrá un espacio en blanco para que puedas escribir notas personales sobre lo vivido en cada recorrido.

Revisa las 2.435 actividades gratuitas disponibles a lo largo de todo el país

Para conocer cuáles son las actividades disponibles en tu ciudad, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio habilitó un sitio web en el que puedes consultar por región, modalidad y horario de cada instancia disponible.

Además, puedes filtrar según si la actividad está pensada para menores de edad, cuenta con accesibilidad, enfoque de género o con la participación de patrimonio cultural inmaterial.