La galaxia se traslada a Santiago: El fenómeno de “The Mandalorian and Grogu” debuta con espacios inmersivos y activaciones en Chile

A pocos días de que la nueva producción cinematográfica de Lucasfilm, STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU, haga su debut oficial en las salas de cine el próximo 21 de mayo, la fiebre por la franquicia de ciencia ficción ha comenzado a materializarse con fuerza en territorio nacional. Chile se ha sumado de manera oficial a las conmemoraciones globales del universo ideado por George Lucas, articulando una serie de experiencias interactivas y puntos de encuentro diseñados especialmente para la comunidad de seguidores locales. La iniciativa corporativa busca canalizar el fenómeno de masas que mueve a miles de fanáticos en el país, invitándolos a conectar de forma directa con la narrativa de la saga a través de mecánicas digitales, trivias y dinámicas lúdicas que expanden el relato cinematográfico tradicional.

El epicentro de este despliegue promocional y de entretenimiento se ha concentrado en el centro comercial Parque Arauco, recinto donde se ha dispuesto un espacio inmersivo de alto estándar visual ubicado en el piso -1 de la tienda Falabella, justo frente a la plaza central del complejo. Esta instalación pública, que permanecerá abierta a la comunidad hasta el próximo 11 de junio, emula los parajes y la estética oscura y tecnológica de la producción audiovisual. De acuerdo a los realizadores de la muestra, el espacio cuenta con un despliegue visual de última generación inspirado de manera fidedigna en la serie, incluyendo una estatua a escala de Grogu y un punto de registro fotográfico (photo opportunity) del emblemático cazarrecompensas Mandaloriano, elementos que operan en conjunto con códigos QR para que los asistentes interactúen y capturen contenido digital interactivo.

Junto con la exhibición visual y las dinámicas en redes sociales, el punto neurálgico del evento contempla una robusta propuesta comercial y de entretenimiento en vivo orientada a los coleccionistas de la marca. En el lugar, la multinacional de entretenimiento Hasbro ha instalado un módulo especial que presenta una minuciosa selección de productos oficiales, vestuario temático y juguetería especializada inspirada en los personajes de la nueva entrega cinematográfica. Paralelamente, la agenda de actividades de las próximas semanas contempla la realización de sorteos y juegos presenciales que contarán con la participación activa de reconocidos creadores de contenido y divulgadores de la cultura pop local, tales como Juan Andrés Salfate, Valentina Mary, Gastón Guerrero, Álvaro Herrera y Nicole Troncoso, quienes liderarán las dinámicas comunitarias durante las fechas clave del mes.

La estrategia de posicionamiento del largometraje y sus actividades asociadas no se limitará exclusivamente al sector oriente de la capital chilena. Con el objetivo de descentralizar la experiencia y masificar el acceso a los productos oficiales exclusivos de la cinta de cara al estreno de fines de mayo, la organización ha confirmado que diversas experiencias temáticas, stock de productos licenciados y promociones especiales también se encontrarán disponibles de manera simultánea en sucursales seleccionadas de las cadenas de retail y supermercados Jumbo, Líder y Paris a lo largo del territorio nacional.