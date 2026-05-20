Oposición arremete contra Ministra Lincolao por ausencia en Comisión de Ciencia: “Es la tercera sesión a la que no asiste”

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, sumó otra polémica al faltar este miércoles a la sesión especial de la Comisión de Ciencias de la Cámara que abordaría la crisis que atraviesa la cartera.

En el último tiempo, la ministra ha sido objeto de diversas críticas desde la oposición debido a los recortes en el presupuesto, la reciente renuncia del exsubsecretario Rafael Araos —quien acusó un plan de despidos masivos— y la omisión de tres sociedades de su propiedad en su declaración de patrimonio e intereses.

En esta ocasión no fue la excepción, ya que los parlamentarios acusaron que esta sería la tercera vez que la autoridad es citada a una comisión y termina por no asistir, pese a que estaba programada para abordar las últimas controversias del ministerio con la participación del exsubsecretario.

Al inicio de la sesión, el secretario de la comisión informó que la ministra había excusado su asistencia “por tener programado con antelación un día administrativo”. Según información de Radio BíoBío, Lincolao usó su permiso para viajar a ver a su familia en Estados Unidos. El viaje estaba planificado con anterioridad y habría sido comunicado a través de un correo.

“Esta es la tercera sesión en que la ministra no asiste”

Una de las voces de la oposición que criticó su ausencia fue la diputada Gael Yeomans, del Frente Amplio (FA): “Si no me equivoco, esta es la tercera sesión en que la ministra no asiste (…). Es deferencia con esta Comisión tener, por lo menos, claridad de si la ministra puede asistir en alguna oportunidad pronta. Me parece que es algo mínimo a propósito de que somos un órgano colegislador”.

“Yo creo que el motivo que a nosotros nos llevó a invitarla sigue presente y me parece que tenemos que reagendar, pero también creo que es importante, por lo menos por mi parte, plantear la molestia de que a esta Comisión ya es la tercera sesión que no asiste y, en paralelo, sí se asiste a la del Senado; no entiendo por qué esa preferencia se hace permanente siempre”, sostuvo Yeomans.

A sus críticas se sumó el presidente de la Comisión de Ciencias, el diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri: “Nosotros invitamos a la ministra Lincolao a la Comisión de Ciencias por tercera vez y ella señaló que se tomó el día libre para temas familiares (…). Es importante que las instituciones puedan funcionar y que los ministros puedan colaborar con el Congreso; es parte de su trabajo, es parte de sus responsabilidades constitucionales”.

Por otro lado, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Anfucyt), junto a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), manifestaron su preocupación por las posibles desvinculaciones y la reorganización interna en la cartera, que denunció Araos.