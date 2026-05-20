Estados Unidos: Encuentran a 19 migrantes ocultos en red de alcantarillado en la frontera sur del país

(EFE)- Un grupo de diecinueve migrantes mexicanos, entre los que se encontraban tres menores de edad, fueron hallados escondidos en un sistema de drenaje en la frontera entre California y México, informó este miércoles la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés).

El hallazgo se produjo la noche del pasado 4 de mayo, después que el sistema de vigilancia remota de la Patrulla Fronteriza detectara actividad sospechosa cerca de los túneles de drenaje.

Los agentes migratorios arrestaron a dieciséis adultos y tres menores que viajaban solos para tratar de ingresar a EE.UU. de forma ilegal.

El Equipo de Túneles del Sector San Diego, en la frontera de California, tuvo que despejar el sistema de drenaje y asegurarse de que no estuvieran más personas ocultas en su interior.

Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, dijo -en un comunicado- que estos intentos son peligrosos y “con frecuencia” involucran a personas que representan una amenaza para la seguridad pública de EE.UU.

En concreto, las autoridades fronterizas se refieren al arresto de Raudel Carrillo Padilla, de 35 años, e Iván Carrillo Padilla, de 31, dos hermanos mexicanos previamente deportados tras sus condenas en 2017 por posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina en California.

Los detenidos serán deportados o enjuiciados por tratar de reingresar al país después de ser expulsados.

El hallazgo se dio poco antes de que seis inmigrantes perdieran la vida al tratar de ingresar al país en un vagón de carga en Laredo (Texas).

Defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que la campaña de deportaciones masivas de la Administración Trump ha obligado a los inmigrantes a tomar mayores riesgos para intentar ingresar a EE.UU.