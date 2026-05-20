Diputada Ossándon por salida de Steinert y Sedini: “La responsabilidad está en quienes las eligieron; les pusieron un poncho que les quedaba grande”

La diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, abordó la aprobación en la Cámara Baja del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, el cual ahora será despachado al Senado, y el primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast.

En conversación con Hoy es Noticia, la también vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados hizo un llamado a “evitar declaraciones rimbombantes, de que aquí comienza una nueva era, porque todas esas cosas solo se van a saber cuando la historia las juzgue”.

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la militante de RN manifestó que el Gobierno y el oficialismo están “haciendo una tremenda apuesta por Chile, para que este país se vuelva a poner de pie”, pero que esto incluye tanto el esfuerzo del Estado como el “de todos los ciudadanos también”.

Fue en ese sentido que llamó a la cautela, afirmando que “hay que tener mucho cuidado porque hoy día uno se tiene que hacer cargo de sus palabras (…) de aquí a que empecemos a ver frutos, no sé si vamos a tener que dar muchas explicaciones tal vez en el camino, pedirle mucha paciencia a la gente. Algunos tendrán que apretarse un poco el cinturón y veremos cómo el Estado va a ir en ayuda a aquellas personas que no pueden”.

“Les pusieron un poncho que les quedaba demasiado grande”

Ossandón también se refirió al primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast, que terminó con la salida de las titulares de Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Trinidad Steinert y Mara Sedini.

La gestión de ambas ha sido criticada por el partido, sobre todo en temas comunicacionales. Por ello, la vicepresidenta de la Cámara baja valoró la remoción de ambas autoridades: “Fue un acto bastante generoso, bastante de fortaleza y bastante líder de parte del presidente haber hecho un cambio, el cual él no deseaba desde un principio”.

Respecto a las exautoridades, la parlamentaria aseguró que “no hay ninguna culpa personal en ninguna de las dos ministras; aquí la responsabilidad está en quienes las eligieron, revisaron las características que debían tener y les pusieron de alguna forma un poncho que les quedaba grande. Y esa es una responsabilidad que yo me imagino que el Presidente también va a evaluar para no volver a cometer los mismos errores en el futuro”.

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Asimismo, aseveró que el cuestionado protagonismo del segundo piso de la administración empezará a debilitarse con la llegada del ministro del Interior, Claudio Alvarado, al Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Migración y Sala Cuna Universal

Respecto a la polémica indicación que el Gobierno ingresó al proyecto de ley de expulsiones, la diputada se mostró en desacuerdo.

“No estoy de acuerdo con esa indicación. Tenemos que agotar todas las otras instancias. El Gobierno tiene más de 40.000 personas que tienen fichas de ellos firmadas por el presidente Gabriel Boric con orden de expulsión. Hagámonos cargo de eso primero y después veremos cómo sigue”, recalcó.

A lo que agregó: “Me parece que es supercomplejo que, por un lado, uno diga no abrir el secreto bancario porque no sabemos qué uso se va a hacer de esa información y, por el otro, digan abrámonos a las fichas médicas y vamos a darle la seguridad de que van a tener buen uso”.

En esa línea, advirtió que esto podría causar la aparición de “médicos clandestinos, que atiendan por otro lado; ya lo vimos en la historia de Chile hace no tanto tiempo atrás (…). Hay un problema importante de derechos humanos, de tratados que Chile tiene internacionalmente y va a ser una tremenda discusión”.

Sobre la incorporación del proyecto de Sala Cuna Universal en la megarreforma —de la que el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que presentará una moción al Tribunal Constitucional—, expresó que el “Gobierno tiene que recoger el guante en esa materia”.

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No obstante, aclaró que “el tema sala cuna no va a venir a este proyecto, pero el mensaje de hoy de parte de la oposición que se le dio al Gobierno es la importancia que tiene sacar adelante la iniciativa si realmente queremos poner el foco en revertir las tasas de desempleo, sobre todo las de las mujeres”.

Por otro lado, aseguró que “Chile Vamos” no está muerto y que actualmente actúa como “el puente que el Partido Republicano necesita”.

Y por último, señaló que el término de “gobierno de emergencia” debería cambiar: “Todos sabemos que hay cierta emergencia. La palabra emergencia, requiere una solución rápida, y todos sabemos que hay ciertas cosas que se toman tiempo, como el desarrollo económico y la lucha contra la delincuencia”.

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