Cardenal Chomali en contra de idea de reportar migrantes irregulares en hospitales y colegios: “En Chile hay espacio para todos”

El cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, abordó en CNN Prime el proyecto de reconstrucción del gobierno y la idea de reportar a migrantes en situación irregular, entre otros temas.

Chomali partió refiriéndose a la indicación sobre priorizar a ciudadanos chilenos por sobre extranjeros irregulares en áreas como salud, cuestionando la posibilidad de aplicar criterios de nacionalidad en la atención médica: “a una persona enferma no se le pregunta ni su nacionalidad, ni cómo llegó, ni qué es lo que pasó”.

También criticó las indicaciones al proyecto de migración que buscan obligar a establecimientos educacionales y centros de salud, públicos y privados, a dar información de migrantes en situación irregular a las autoridades, afirmando que “la dignidad del ser humano es anterior a su nacionalidad, a cómo llegó, a la razón por la cual está enfermo (…). Esa indicación no es adecuada, va en contra del juramento hipocrático y genera serios problemas también desde el punto de vista sanitario”.

#CNNPrime | Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, por discusión sobre priorizar a chilenos sobre migrantes irregulares en la salud: “Hay una gran cantidad de médicos en los Cesfam que son migrantes. Tiene que haber una consecuencia ahí. Hay mucha hipocresía”@tv_monica… pic.twitter.com/IqkbO5wEe6 — CNN Chile (@CNNChile) May 21, 2026



El arzobispo advirtió sobre los efectos que podría generar que migrantes eviten acudir a centros asistenciales por temor a ser denunciados o deportados. “Pasaría que mucha gente por temor no iría y moriría, contagiaría a otro y, lo que es peor, se generaría un centro de salud paralelo, por así decirlo, donde no habría ningún control sanitario”, afirmó.

Consultado por quienes apoyan priorizar a chilenos en consultorios y hospitales, Chomali respondió que existe “mucha hipocresía” y apuntó al rol que cumplen migrantes en distintos sectores del país: “Estoy seguro de que muchos de los que son más duros con los migrantes sucede que tienen a su mamá que la está cuidando una persona de otro país”, señaló.

Asimismo, destacó la presencia de trabajadores extranjeros en el sistema de salud y en labores de cuidado. “La gran cantidad de médicos que hay en los CESFAM son todos extranjeros, inmigrantes”, sostuvo, junto con llamar a “sacar la pasión y mirar con mayor amplitud el gran aporte que han hecho”.

#CNNPrime | Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, por priorizar a chilenos sobre migrantes irregulares en la educación: “Castigar a un niño por el anhelo de su padre o madre de buscar una mejor vida, me parece que todo el concepto de civilización cristiana queda en nada”… pic.twitter.com/YBCvVAwxlB — CNN Chile (@CNNChile) May 21, 2026



Respecto de la posibilidad de dar prioridad a niños chilenos por sobre hijos de migrantes irregulares en educación, el cardenal aseguró que “castigar a un niño por el anhelo de su padre, de su madre, de buscar una mejor vida, de llegar a Chile, haya llegado como haya llegado, me parece que todo el concepto de civilización cristiana sencillamente queda en nada”.

“A las personas más vulnerables es a las que más hay que cuidar, ese es el punto de partida. Hay espacio para todos; en Chile tenemos una natalidad de menos de uno, por lo tanto es mejor mirar en el largo plazo. Lo más terrible de todo, que hoy día quienes estigmatizan a estas personas, después las vamos a necesitar”, agregó el líder católico.

Sobre la obligación de entregar antecedentes de extranjeros a las autoridades migratorias, Chomali criticó que se involucre a médicos y profesores en esas labores. “No le pidan eso a los médicos (…) ni a los profesores; lo único que van a lograr es que los niños no van a ir a clase, más vulnerabilidad, lo único que van a lograr es que la gente no se vaya a atender”, dijo.

#CNNPrime | Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, por denuncias de migrantes en salud y educación: “No le pidan eso a los médicos, ni a los profesores. Lo único que van a lograr es que los niños no vayan a clase y que la gente no se vaya a atender”@tv_monica… pic.twitter.com/D8z7hyHtjg — CNN Chile (@CNNChile) May 21, 2026



En esa línea, insistió en que el debate debe centrarse en la dignidad humana y no únicamente en criterios utilitarios. “Los seres humanos tenemos una dignidad antes de ser católico, ateo, musulmán, judío, lo que sea”, afirmó.

Finalmente, sobre la popularidad de medidas contra la migración, señaló que “es muy lamentable, es el reflejo de que nos falta sabiduría. Estamos demasiado marcados por la contingencia. Nos falta una reflexión de largo plazo“.

#CNNPrime | Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, por popularidad de medidas contra migración: “Es muy lamentable. Es el reflejo de que nos falta sabiduría. Estamos demasiados marcado por la contingencia. Nos falta una reflexión de largo plazo”@tv_monica… pic.twitter.com/Rr4xWb0Nni — CNN Chile (@CNNChile) May 21, 2026

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