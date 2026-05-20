En colaboración con Samsung y dos firmas ópticas: Google anuncia sus primeros lentes inteligentes con Gemini

Google, en el marco de su conferencia anual para desarrolladores, Google I/O, presentó oficialmente sus primeros lentes inteligentes impulsadas por Gemini, el sistema de IA de la empresa.

El dispositivo forma parte de Android XR, la plataforma de realidad extendida desarrollada junto a Samsung y Qualcomm, con la que Google busca expandir las experiencias de IA en visores, lentes y otros dispositivos portátiles.

Los nuevos lentes fueron diseñadas en colaboración con las marcas ópticas Gentle Monster y Warby Parker, y apuntan a ofrecer asistencia mediante voz sin necesidad de mirar una pantalla. Según explicó la empresa, habrá dos versiones: una centrada únicamente en audio —la primera en llegar al mercado— y otra futura con una pequeña pantalla integrada para mostrar información visual en el campo de visión del usuario.



El funcionamiento estará basado en Gemini y podrá activarse diciendo “Hey Google” o tocando el costado del armazón. Desde ahí, los usuarios podrán realizar preguntas sobre lo que ven, recibir instrucciones de navegación en tiempo real, responder mensajes, traducir conversaciones y controlar aplicaciones sin usar las manos.

Entre las funciones destacadas, Google mostró cómo los lentes podrán identificar lugares o señales, entregar indicaciones paso a paso según la dirección de la mirada del usuario y resumir mensajes perdidos sin sacar el teléfono del bolsillo.

Otra de las capacidades anunciada fue la traducción de voz y texto en tiempo real. Según Google, el sistema podrá reproducir traducciones manteniendo el tono y la altura de la voz original de quien habla, además de traducir automáticamente textos visibles en carteles o menús.

Introducing Gentle Monster’s intelligent eyewear, designed in partnership with Google and Samsung.

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Experience a new era of eyewear shaped by Gentle Monster’s design vision, Google’s innovative technology with hands-free help from Gemini, and Samsung’s leadership in hardware… pic.twitter.com/019uBPGYEf — GENTLE MONSTER (@_GentleMonster_) May 19, 2026

Los lentes también permitirán ejecutar tareas complejas en segundo plano gracias a Gemini Intelligence. Como ejemplo, Google explicó que el asistente podrá preparar un pedido de café en DoorDash o solicitar un viaje en Uber utilizando únicamente comandos de voz.

El nuevo producto será compatible tanto con teléfonos Android como con dispositivos iOS y competirá directamente con las gafas inteligentes de Meta y Ray-Ban, que ofrecen herramientas similares basadas en inteligencia artificial.

Hasta ahora, Google no ha informado que tendrán los lentes inteligentes cuando lleguen al mercado.