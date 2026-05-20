Gira de Estudio con subsidio de hasta 50%: Revisa cómo postular, qué incluye el viaje y los destinos disponibles

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) abrió esta semana las postulaciones para participar en el programa de Gira de Estudio que entrega un subsidio de hasta el 50% a viajes de estudio de alumnos de primero a cuarto año de enseñanza media.

Para este año, el programa turístico dispondrá de 340 cupos que permitirán que más de 13 mil estudiantes viajen en el segundo semestre de 2026 (julio-noviembre) y el primer semestre de 2027 (marzo-junio).

La iniciativa está destinada a los establecimientos educacionales que reciben subvención estatal y contempla la entrega de paquetes turísticos con todo incluido a 21 destinos nacionales desde la Región de Arica a Los Lagos.

En el caso de las regiones de Aysén y Magallanes, se habilitó la modalidad intrarregional, lo que significa que las postulaciones serán válidas para destinos dentro de sus mismos territorios regionales.

Además, la edición de este año incorpora la nueva modalidad de viajes “Experiencia Educativa”, que permitirá extender los viajes de turismo a estudiantes de 7° y 8 ° básico de colegios de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

¿Qué incluyen los paquetes turísticos?

Cada delegación, conformada por 37 estudiantes y 3 adultos, tendrá un paquete con:

Transporte terrestre o aéreo.

A lojamiento en hoteles y cabañas.

Alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena).

Excursiones turísticas.

Actividades recreativas y medioambientales.

Guías de turismo.

Seguro complementario de asistencia en viaje.

¿Cómo postular?

Para participar, los directivos de más de 4.500 instituciones convocadas deben completar el proceso antes del viernes 29 de mayo en el sitio web del programa, utilizando la clave enviada a sus correos electrónicos.

Revisa algunos de los destinos disponibles

Arica

Iquique

San Pedro de Atacama

Coquimbo

Viña del Mar

Pichilemu

Villarica

Pucón

Valdivia

Frutillar

Ancud

Para las regiones de Aysén y Magallanes, los destinos son: Puerto Tranquilo, Cochrane y Puerto Natales.