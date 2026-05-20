Jaime Bellolio y la llegada de Arrau a Seguridad: “creo que no hay una segunda oportunidad en este caso en materia de seguridad”

El Alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, abordó en profundidad el sorpresivo e histórico ajuste ministerial realizado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, a tan solo 69 días de haber asumido el mando de la nación. En conversación con el podcast ¿Cómo te lo explico?, el jefe comunal analizó la salida de Trinidad Steiner del Ministerio de Seguridad y de Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), apuntando a una profunda falla en la planificación inicial del Ejecutivo. Asimismo, la autoridad de la Unión Demócrata Independiente (UDI) alertó sobre el severo impacto financiero que la mega reforma tributaria tendrá sobre las arcas municipales, revelando gestiones directas con La Moneda para intentar frenar el desfinanciamiento local.

Al evaluar la remoción de las exsecretarias de Estado, Bellolio descartó que existiera un “pecado de origen” en la conformación original del equipo, atribuyendo el desenlace a un desajuste estructural en la distribución de los roles políticos. “Yo creo que ambas tienen muchos talentos, conozco más a la ministra Sedini (…) sin embargo, en ese diseño creo que no cuadraba. O sea, tú si esto fuera como un equipo de fútbol, tú al arquero lo ponís de arquero, no lo ponís de delantero; puede ser que también funcione, pero no. Entonces, en ese diseño creo que la ministra no funcionaba como el gobierno quería, se requerían otras habilidades que también eran más políticas en términos de ordenar, por ejemplo, el resto de los ministerios y también tener algún tipo de contacto con los parlamentarios”, sentenció el Alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

Respecto al desembarco de Martín Arrau en Seguridad —quien lideraba el Ministerio de Obras Públicas (MOP)—, la autoridad edilicia enfatizó que el Mandatario optó por jugar su mejor carta de gestión para contener la crisis, elevando de paso la vara ante la opinión pública. “Se concentra en pocas personas y eso por supuesto que es una gran oportunidad, pero también tiene el riesgo de que si algo pasa con alguna de esas personas el costo es más alto. Y creo que no hay una segunda oportunidad en este caso en materia de seguridad. O sea, por eso es que escoge a Martín Arrau, que es una persona muy capaz, porque ahora sí que sí necesita, digamos, que se comunique bien, se haga bien el plan y simplemente no hay una segunda oportunidad porque podría pasar porque si a los 70 días tuviste que cambiar a la ministra por otra persona, ahora te van a exigir más”, advirtió el jefe comunal.

Más allá del rebaraje político en los ministerios, Bellolio encendió las alarmas ante el avance de la reforma emblemática del oficialismo en el Congreso, detallando que la exención de contribuciones implicará una pérdida directa de 6.000 millones de pesos para Providencia. En ese sentido, confesó haber presionado personalmente al jefe de Estado ante la falta de certezas económicas para los municipios. “Yo se lo he dicho al Presidente de la República ya por lo menos cuatro veces ya y me dice ‘lo vamos a ver’. Entiendo que están esperando que se aprobara hoy día, digamos, en la Cámara de Diputados y viene una segunda etapa en el Senado; esto lo he hablado con el subsecretario de desarrollo regional, nos vamos a juntar también con el ministro Alvarado, lo hemos hablado con otros alcaldes”, desveló el militante de la UDI, insistiendo en que la merma fiscal “tiene que compensarse”.

Finalmente, el alcalde cuestionó la falta de apertura del Ministerio de Hacienda, liderado por el ministro Quirós, acusando una nula retroalimentación con los liderazgos locales para mitigar los recortes en áreas críticas como la salud primaria. “Nosotros hasta ahora nos hemos entendido con el subdere [Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo], que es el encargado de relacionarse permanentemente, digamos, con los alcaldes (…) yo no directamente, se la he pedido a otros alcaldes para que fuéramos juntos y hasta ahora no nos ha entregado esa reunión. Yo espero que ahora sí ocurra y que nos permita entregar nuestros argumentos sobre las tareas que hoy día hacemos los municipios (…) me parece que necesita Hacienda escuchar a quienes hoy día nos toca ver la vida cotidiana de las personas”, concluyó Bellolio, llamando a focalizar la ayuda social estrictamente en la clase media para no hipotecar el presupuesto de los gobiernos comunales.