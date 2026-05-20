Cadem: 87% está de acuerdo con el cambio de gabinete y aprobación del presidente Kast sube al 40%

La última encuesta de Cadem reveló que casi la mitad de las personas atribuye el reciente cambio de gabinete a la mala gestión de algunos ministros.

En detalle, un 48% cree que esa fue la principal razón detrás del ajuste impulsado por el presidente José Antonio Kast, mientras que un 42% apuntó a problemas de comunicación política y un 41% consideró que la modificación buscó mejorar la imagen del Ejecutivo antes de la primera Cuenta Pública del próximo 1 de junio.

El sondeo también mostró que un 59% considera que el mandatario se equivocó en algunos nombramientos de su gabinete inicial. Además, un 64% estuvo de acuerdo con que el cambio de ministros se concretara antes del mensaje presidencial.

Evaluación de los cambios y seguridad en La Araucanía

Respecto de los efectos del ajuste ministerial, un 50% estimó que mejorará la comunicación del gobierno con la ciudadanía. Sin embargo, las opiniones fueron más críticas sobre otras áreas: un 44% cree que no habrá cambios en la capacidad del Ejecutivo para enfrentar la delincuencia ni en la gestión del gobierno, mientras que un 43% piensa que tampoco habrá variaciones en la conducción política.

En cuanto a los nuevos roles asumidos por algunos secretarios de Estado, un 54% consideró que liderar dos ministerios representa demasiado trabajo para una sola persona. Aun así, un 47% dijo estar de acuerdo con que el ministro Claudio Alvarado asuma también la vocería de gobierno; un 43% respaldó que Louis de Grange sume además la cartera de Obras Públicas; y un 38% apoyó que Martín Arrau encabece el Ministerio de Seguridad.

La encuesta también abordó la situación de violencia en La Araucanía. Un 65% afirmó que el escenario se ha mantenido igual durante el último año, frente a un 14% que sostuvo que ha aumentado.

Asimismo, disminuyó en 15 puntos, hasta 67%, la proporción de personas que considera que existe terrorismo en la zona. En paralelo, un 51% estuvo de acuerdo con que el Estado de Chile está avanzando decididamente en el control sobre Temucuicui, mientras que un 53% respaldó la idea de que no existe ningún lugar del país donde el Estado no pueda ingresar.

Finalmente, la aprobación al presidente Kast subió 4 puntos, ubicándose en un 40%: un 56% desaprueba y un 4% no respondió.